¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º £¶£°¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¡ª±Ç²è¡Ö¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡×ÅÐ¾ì¤Î¥ì¥È¥í¥Ð¥¹¤¬Éü³è
¡¡¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤È¤·¤Æ¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡ÊÊ¡Åç¡¦¤¤¤ï¤»Ô¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Ð¥¹¤òÉü³è±¿¹Ô¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£±£µÆü¤Ë³«¶È£¶£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤¬ÍèÇ¯¸ø³«£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ò£±£°·î£±£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È£±£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢£Ê£ÒÅòËÜ±Ø¤È¾ïÈØ¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡Ë¤ò±ýÉü¤¹¤ëÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤È¤·¤ÆÉü³è¤µ¤»¤ë¡£¥Ð¥¹¤Ï¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö¤ÇºÇ¸å¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¤È¤ª¤Ê¤¸£±£¹£¶£¶Ç¯¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ£´£±Ç¯¼°¡Ö£Â£Ø£Ä£³£°·¿¥Ð¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢£±£¹£¶£·Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃº¹ÛÉ×¤¬¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ë¹Û»³¤ÈÄ®¤Î¹Ô¤Íè¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢Åö»þ¤ÎÉ÷·Ê¤äÆü¾ï¤ò±Ç¤·½Ð¤¹°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¤Î¾è¼ÖÎÁ¶â¤ÏÌµÎÁ¤Ç£±Æü£¸ÊØ¸ÂÄê¤ÇÁö¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
