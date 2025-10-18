¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡¢½é½Ð±é¤ÇÂç¥È¥ê¾þ¤ë¡¡Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ÑµÒÇ®¶¸
¡¡7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÊÄÌ¾Î¡§¥²¥ó¥¸¥Ö¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¡£½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¡Û¸¸ÁÛÅª¡ªÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡Öin the Fate¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÂçÁÒ¶õ¿Í¤ÎÎÏ¶¯¤¤Àú¤ê¤«¤é°ìµ¤¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¹â¤á¤¿¡£Â³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£µÈß·Í×¿Í¤¬Êü¤Ã¤¿¥¥é¡¼¤»¤ê¤Õ¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥Ý¡¼¥º¡×¤Ë¤Ï¡¢µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂåÉ½¶Ê¡Ö°ø²Ì±þÊó¥¢¥ó¥Á¥Î¥ß¡¼¡×¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÆÈ¼«¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ç¡¢¡È¥²¥ó¥¸¥Ö¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÉðÆ£½á¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢´ÑµÒ¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÂçÁÒ¶õ¿Í¡¢¾®Àô¸÷ºé¡¢ºùÌÚ²íºÈ¡¢Ä¹ÌîÎ¿Âç¡¢ÉðÆ£½á¡¢ÌÝÂå¡¢µÈß·¤Ë¤è¤ë7¿ÍÁÈ¡£Å¯³ØÅª¤«¤ÄÊ¸³ØÅª¤Ê²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¡£7·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡ØARENA LIVE 2025 ½øÇËµÞ¡Ù¤ò2Æü´Ö³«ºÅ¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ØARENA LIVE 2025 ½øÇËµÞ¡Ù¤¬¡¢12·î10Æü¤ËBlu-ray¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
M1 in the Fate
M2 ¥Ñ¥é¥Î¥¤¥É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼
M3 °ø²Ì±þÊó¥¢¥ó¥Á¥Î¥ß¡¼
