¡¡ÊÌÉÜ¶¥ÎØ¾ì¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼G3¡Ö»ÜÀßÀ°È÷Åù¶¨»¿¶¥ÎØ¡×¤Ï18Æü¡¢3ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£Á°È¾¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç2¡¢3R¤Ë½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥²¡¼¥ë¥º·è¾¡Àï¤Ï19Æü¤ÎºÇ½ªÆü11R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º½à·è¾¡Àï2R¤ÏÅöÌÃÄ¾Èþ¡Ê29¡á°¦ÃÎ¡¦114´ü¡Ë¤¬Æ¨¤²¤¿ÂÀÅÄÈþÊæ¤Î¸å°Ì¤«¤é±Ô¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¡£1ÈÖ¼Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¯¤ë¹¬±¿¤â¤¢¤ê¡¢ÍÍø¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÎ®¤ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×
¡¡¾è¤êÊý¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÉüÄ´¥à¡¼¥É¡£ºòÇ¯¤ÎÅöÃÏG3¤Ï·è¾¡4Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â4ÆüÌÜ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤¿¤¤¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡Ê11·î19¡Á21Æü¡¢¾®ÁÒ¡Ë¤òÁö¤ì¤Ê¤¤¡£ÁêÀ¤¤¤¤ÊÌÉÜ¤ÎG3¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢5ÈÖ¼ÖÈ¯¿Ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¶¯Å¨·âÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¡£