¡¡Î¦¾å¡¦Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥ÁöÍ½Áª²ñ¡Ê£±£¸Æü¡¦Î¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¡½¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¡Ë¡½¡½¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¹»¾å°Ì£±£°¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ç¾å°Ì£±£°¹»¤¬ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±°ÌÃæ±û³Ø±¡Âç¤Ï£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÄÌ²á¤Ç¡¢£µ°ÌÅì³¤Âç¤È£¶°ÌÅìÇÀÂç¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜÂç²ñ¤ØÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡££±£°°Ì¤ÏÎ©Âç¤¬³ê¤ê¹þ¤ß¡¢£±£±°ÌË¡Âç¤Ï£±£·ÉÃº¹¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂç¡¦¿·²í¹°´ÆÆÄ¡Ö½¸ÃÄÁö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£Í½Áª²ñ¤ÏÄÌ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¥·¡¼¥É¤ò¼è¤ëÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Áè¤¤¤Ë¤Ï¤¤¤¤¿¤¤¡×