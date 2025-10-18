ÅðÆñ¼ÖÊÝ´Éµ¿¤¤ÃË3¿ÍÂáÊá¡¢ÀéÍÕ¡¡¡Ö¥ä¡¼¥É¡×¤Ç¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¿Í
¡¡¼Ö¤ÎÊÝ´É¤ä²òÂÎ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö¥ä¡¼¥É¡×¤ÇÅðÆñ¼Ö¤òÊÝ´É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤ä·Ù»ëÄ£¤Ê¤É10ÅÔÉÜ¸©·Ù¤Ï18Æü¡¢ÅðÉÊÅùÊÝ´É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¼«¾ÎÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¡¢²òÂÎ¶È¥À¡¼¥É¡¦¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥ê¡¦¥¢¥¯¥Ð¥ëÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤é¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË3¿Í¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£Ç§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï18Æü¸áÁ°7»þ35Ê¬¤´¤í¡¢ÀéÍÕ¸©»³Éð»Ô¤Î¥ä¡¼¥É¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê57¡Ë¤«¤é²¿¼Ô¤«¤¬Åð¤ó¤À¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×1Âæ¡Ê»þ²ÁÌó1ÀéËü±ß¡Ë¤òÅðÉÊ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÊÝ´É¤·¤¿µ¿¤¤¡£