¡¡¡Ö¶¥±Ë¡¦ÆüËÜÃ»¿åÏ©Áª¼ê¸¢¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡£²£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃ»¿åÏ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ç¤Ïºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê²£ÉÍ¥´¥à¡Ë¤¬£²£µÉÃ£¶£°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Ìó£²½µ´ÖÁ°¤ËÈ¯¾É¤·¤¿¹øÄË¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·×£´ËÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾Ã²½¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÃ»¿åÏ©¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ÇÎý½¬µòÅÀ¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÆüËÜ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¡£»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ë»á¤¬Ãæ¹ñÂåÉ½¤ËÆþ³Õ¤·¤Æ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤âÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤ÇÀ¾ºêÍ¦¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¸À¸ì¤ÎÊÉ¤â¤¢¤ê¡¢¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ÈÆü¡¹¤ÎÊÙ¶¯¤ÎÎ¾Î©¤Ç¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÉéÃ´¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿´Ä¶¤ÇÎý½¬¤ËÎ×¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È£´Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤ë£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ï½¸ÂçÀ®¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ô½µ´Ö¤È¤«£±¥«·î¤È¤«³¤³°¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Âç»ö¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê³¤³°±óÀ¬¤â¸¡Æ¤¤¹¤ëÃÓ¹¾¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¤ä¤ë¤È·è¤á¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£