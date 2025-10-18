¡ãÆ±µï²Ç¤ÎÈá·à¡äµÁÄï²ÈÂ²¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤Çµ®½Å¤ÊµÙ²Ë¤¬ÄÙ¤ì¤ë¡Äµ¢¾Ê¤¢¤ê¤¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤â¤¦¥¤¥ä¡ª
µÁÎ¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£ËèÇ¯¡¢Ä¹´üµÙ²Ë¤ËÆþ¤ë¤ÈµÁÄï²ÈÂ²¤¬µ¢¾Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Þ¤¹¡£µÁÄï²ÈÂ²¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢»öÁ°½àÈ÷¤äÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÃ¶Æá¤È»ä¤ÎµÙ¤ß¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ç¡¢µÁÄï²ÈÂ²¤¬Íè¤ëÁ°¤ÎÉÛÃÄ´³¤·¤äµÒ´Ö¡¢¾²¤Î´Ö¡¢Ê©´Ö¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¤Ç»ä¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤ÎÁ°È¾¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µÁÄï²ÈÂ²¤Ï10Æü´Ö¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë»ä¤Ï»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù
¡ÖµÁÄï²ÈÂ²¤¬µ¢¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤ÎÀ¼¤â
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢µÁÄï²ÈÂ²¤¬µ¢¤Ã¤¿¤é²ÈÂ²¤À¤±¤ÇÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×
¡Ø¤¦¤Á¤âÆ±¤¸¡£Î¹¹Ô¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¤Î»Ò3¿Í¤ÈÄï¤Î»Ò2¿Í¤Î5¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Äï²ÈÂ²¤Ï±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤³¤Ã¤Á¤«¤éÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡£»Ò¤É¤âÆ±»Î¤ÎÃç¤¬¤¤¤¤¤·¡¢²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤«¤Ê¡Ù
¤¿¤·¤«¤Ë¤¤¤È¤³Æ±»Î¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÁÄï²ÈÂ²¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´°÷¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÄó°Æ¤â¡£¤¿¤À¤·¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¾¡¼ê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Î¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÄï²ÈÂ²¤¬Íè¤ëÁ°¤äÂÚºßÃæ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¡©
¡ØµÁÄï¤¬Íè¤ëÁ°Æü¤¯¤é¤¤¤«¤éÎ¹¹Ô¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£µÁÄï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢µÁÊì¤¬¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡£µÁÄï²ÈÂ²¤â¿Æ¤Î´é¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¤µ¡£¤â¤¦¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÀÜÂÔ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï²¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍ½Äê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£µÁÄï²ÈÂ²¤¬Íè¤ëÁ°¸å¤ä¤¿¤È¤¨ÂÚºßÃæ¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤òÀ²¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âµÁÄï²ÈÂ²¤¬Íè¤Æ¤«¤éÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó²ÈÂ²¤¬Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢°ã¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡ØµÁÄï²ÈÂ²¤Îµ¢¾Ê¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ½Ð³Ý¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¾¡¼ê¤Ë2³¬¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÉô²°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê²È¤ò¶õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£µÁÊì¤¬¡¢2³¬¤òÇÁ¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù
¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ì¤Â¤µ¤·Â¤Ç2³¬¤ËÍè¤ÆÇÁ¤¤¤¿¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤È¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Çö°Ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Û¥é¡¼¡£¤«¤Ê¤ê¥¾¥¯¥Ã¤È¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡¢¶³¦Àþ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾¡¼ê¤ËÆþ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½àÈ÷¤äÊÒ¤Å¤±¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤Ï¡©
¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢µÁÄï²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡¦ÊÒ¤Å¤±¤ò¤Û¤ÜÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤½¤ì¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø10Æü¤âÂÚºß¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁÝ½ü¤äÉÛÃÄ¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤ä¤é¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤Î½àÈ÷¤À¤±Å¬Åö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤è¡Ù
¡ØµÁÄï¤ÎºÊ¤â¡Ö²Ç¡×¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Ãå¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÂÚºß½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡£ÉÛÃÄ¤ò´³¤¹¤Î¤À¤±¤ÏÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡£Ê©ÃÅÁÝ½ü¤ÏµÁÊì¤¬¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤·¡¢Â¾¤ÎÉô²°¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁÝ½ü¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤Ë²á¤´¤·¤Æ¡¢½µËö¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏºÇÄã¸Â¤ÎÁÝ½ü¤À¤±¤ÇOK¡£ÂÚºß½àÈ÷¤ÏµÁÄï²ÈÂ²¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢Éô²°¤äÉÛÃÄ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¡×¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¡£¤½¤í¤½¤íÈ¿·â¤Î¤È¤
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ã´¤¦Èæ½Å¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÁ´Éô¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤äÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¸·¤·¤á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÅÛÎì²Ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤Ê¤ë¡Ù
¡Ø¾¯¤·¤ÏÈ¿·â¤·¤Æ¤ß¤Ê¤è¡Ù
Ä¹Ç¯¤Î´·½¬¤ä¡È¤¤¤¤²Ç¡É¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉéÃ´¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤á¤É¤¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÍ¦µ¤¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¤¤¤´Ø·¸¡×¤è¤ê¡Ö¥à¥ê¤·¤Ê¤¤´Ø·¸¡×¤ò
µÁÄï²ÈÂ²¤Îµ¢¾Ê¤Ï¡¢µÁÎ¾¿Æ¤ä¿ÆÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÊÏ«ÎÏ¤È»þ´Ö¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ç¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿´¤âÂÎ¤âÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤²Ç¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥à¥ê¤·¤Ê¤¤´Ø·¸¡×¤òÃÛ¤¯¤Û¤¦¤¬¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð¤¤¤¤²ÈÂ²´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÌäÂê¤Ï¡È¹±Îã¹Ô»ö¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÌò³äÊ¬Ã´¤ÎÊÐ¤ê¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµÁÄï²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤ÆµÁÎ¾¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤·Á¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼¡¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤ò¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£