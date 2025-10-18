½é¾¡Íø±ó¤¯¡Ä¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼Ìâ°æ¤¢¤¤¬Éé½ý¡¡³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ë»îÎý¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¡SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹1¡½3¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¡Ê18Æü¡¢SAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëSAGAµ×¸÷¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤¬±ó¤¤¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇSAGAµ×¸÷¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¼ò°æ¿·¸ç´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤¬Â«¤Í¤ë´¢Ã«¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ËëÀï¤Ë25¡½21¡¢23¡½25¡¢26¡½28¡¢20¡½25¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£19Æü¤âÆ±¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç´¢Ã«¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡SAGAµ×¸÷¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ´¢Ã«¤Ë2¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£ÎôÀª¤ÎÅ¸³«¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÂè3¥»¥Ã¥È¤ÏÇ´¤êÉé¤±¡£»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ÎÄËº¨¤Î¥µ¡¼¥Ö¥ß¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¡£ÃæÅÄ´ÆÆÄ¤Î»ØÅ¦¤¬Á´¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2015¡Á16Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢10µ¨¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃæÅÄ´ÆÆÄ¤Ï³«ËëÁ°¤Ë¡Ö´ÊÃ±¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø»ö·ï¡Ù¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿»ö°Æ¤Î°ì¤Ä¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¡£Âè3¥»¥Ã¥ÈÅÓÃæ¡¢Ï¢Â³¼ºÅÀ¤Ç½Å¶ì¤·¤¤Î®¤ì¤ÎÃæ¡¢ÀèÈ¯¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌâ°æ¤¢¤¡Ê25¡Ë¤¬Éé½ý¡£µÓ¤òÄË¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤Æ¥³¡¼¥È¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÌâ°æ¡ËËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤Û¤É´¶¤¸¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢°ìÅÙÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±É³¨Î¤¹á¡Ê34¡Ë¤ÈËüÂå¿¿ÆàÈþ¡Ê27¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¥»¥Ã¥¿¡¼¿Ø¤ÎÁØ¤Ï¸ü¤¤¡£3¿Í¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ïº£µ¨¤ÎSAGAµ×¸÷¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìâ°æ¤ÎÉé½ý¤ÎÄøÅÙ¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀµ¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ìâ°æ¤Ï¼«¤é¤òÈ´¤Æ¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤ÎÃæÅÄ´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ë·ü¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢³«ËëÅö½é¤«¤é»×¤ï¤Ì¤Ä¤Þ¤º¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä½ë¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿1¥«·îÁ°¡¢ÃæÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ïº´²ì¡¢Ê¡²¬Î¾¸©¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁáÄ«¤«¤éÌó1ËüËç¤Î¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¡¢º£²ó¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«Ëë2Ï¢Àï¤òPR¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3653¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¿·À¸¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¡ÖÇ®¡×¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¡¢´üÂÔ¤Ë¶»¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Ë°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¸Ä¡¹¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¡£²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿°ìÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ì¤º¡¢±É¤Ï¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£»ÏÆ°¤·¤¿6·î¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Î·ëÂ«ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
¡ÚSAGAµ×¸÷¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÂè1¥»¥Ã¥È¡Ë¡Û
¡ü¥»¥Ã¥¿¡¼¡¡ Ìâ°æ¤¢¤¡Ê25¡Ë
¡ü¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¡ ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥£¡Ê27¡Ë
¡ü¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¡ÃæÅçºé°¦¡Ê26¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥ª¥ë¥¬¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¥¡¥ê¡Ê29¡Ë
¡ü¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¡ ¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê24¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ê¿»³»íÕÁ¡Ê24¡Ë
¡ü¥ê¥Ù¥í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê25¡Ë