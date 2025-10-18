¡ÚµÁÊì¡¢¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡ª¡Ûµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤ÞÆÍ·â¤ÏNG¡ª°ì¸ÆµÛ¤ª¤¤¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ãÂè11ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿·Ð¸³¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡Ö·ù¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼Â¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤¤¤ÎÊý¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¼«¤é¤Î¡Ö²æËý¡×¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Âè11ÏÃ¡¡Ä¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡ÚµÁÊì¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¼«Ê¬¤Î¡Ö¤ä¤é¤«¤·¡×¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥ê¥Û¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ØÄ¾ÀÜ¼Õ¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤È¤Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢Â©»Ò¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤µ¤ó¤Î¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤í¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë»×¤¤Ä¾¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Þ¤º¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÅÔ¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¼«¿È¤â¿´¤Î¤É¤³¤«¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
