¡Ú²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¡Û2018Ç¯¡Ö¥È¥é¤Á¤ã¤óÅÄ¤ó¤Ü¡×¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©2011Ç¯¤Ë¡Ö¤¦¤É¤ó¸©¡×PR¥¹¥¿ー¥È¡Ö¾ÃÈñÀÇ¡×¤¬½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²¿Ç¯¡©
²¬»³±ÇÁü¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥»¥ó¥¿ー¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÎ¤Î±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯
¡Ö¤¢¤ÎÆü¸«¤¿É÷·Ê¡×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯Âå¤Î10·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¥Ë¥åー¥¹±ÇÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥È¥é¤Á¤ã¤óÅÄ¤ó¤Ü¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©
¤Þ¤º¤Ï6Ç¯Á°¤Î10·î1Æü¤Î¸áÁ°1»þº¢¡£
JR²¬»³±Ø¤Ç¤Ï¡¢±¿ÄÂÉ½¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬¸ò´¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾ÃÈñÀÇ¤¬8%¤«¤é10%¤Ë¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î°ìÉô¤ò´Ô¸µ¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¾ÃÈñÀÇ¤Ï¤¤¤Ä»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ½é¤Ï²¿%¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¾ÃÈñÀÇ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤«¤é¡©ºÇ½é¤Ï²¿¡ó¡©
¤Ï¤¸¤á¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1989Ç¯¤Î4·î¤Ç¡¢ÀÇÎ¨¤Ï3%¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇÆ³Æþ¤«¤é9Ç¯¡£1997Ç¯¤Î4·î¤ËÀÇÎ¨¤Ï5%¤Ë¡£
5%¤Î»þÂå¤Ï17Ç¯Â³¤¡¢2014Ç¯¤Ë8%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÇÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÂÐ±þ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤ò¾Ò²ð
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÈþºî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò2¿§¤Î°ð¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥È¥é¤Á¤ã¤óÅÄ¤ó¤Ü¡×¤ÎºÇ¸å¤Î°ð´¢¤ê¡£¥¿¥¤¥¬ー¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Î¥ªー¥Êー¤¬2003Ç¯¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥áºî¤ê¤ò¤ä¤á¤ë¤¿¤á¤³¤ÎÇ¯¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÀî¸©¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¡Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿
Â³¤¤¤Æ¤ÎÉñÂæ¤Ï¤³¤Î·úÊª¡Ä¤½¤¦¡¢¹áÀî¸©Ä£¡ª¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡©
2011Ç¯¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¤¢¤ë¥Ë¥åー¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹áÀî¸©¤Ï¡Ä¤¦¤É¤ó¸©¤Ë²þÌ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Í×½á¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹áÀî¸©½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿PRºîÀï¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡Ö¤¦¤É¤ó¸©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤¬¶¯¤¯¤Æ¡Ö¤¦¤É¤ó¸©¡×¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¡Ö¹áÀî¸©¤Ï¤¦¤É¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦PR¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ë¹áÀî¸©¤ÎÌ¾Á°¤¬¿»Æ©¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡Ö¡û¡û¡û¡û¥Ø¥ê¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï1999Ç¯¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¤¢¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤¬±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛµÞ¤Î´µ¼Ô¤ò¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¬¤éÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤¹¤ë¡Ö¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¡×
¹ñ¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤¿ÁÒÉß»Ô¤ÎÀîºê°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ»î¸³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤Ï»þÂ®200¥¥í¤Ç¡¢µßµÞ¼Ö¤Î4Ê¬¤Î1¤«¤é5Ê¬¤Î1¤Î»þ´Ö¤Ç´µ¼Ô¤òÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èô¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é±þµÞ½èÃÖ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£1Ç¯È¾¸å¤Ë¤Ï²¬»³¸©¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¸©¤Î¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê±¿¹Ò¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï°ìÇ¯´Ö¤Ë300²ó°Ê¾å½ÐÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥«¥·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ä¿å¤ÎÃæ¡©¡ª
Â³¤¤¤Æ¤Ï1997Ç¯¡£¥«¥«¥·¡Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿å¤ÎÃæ¡ª
²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç°°Àî¤Ë¥«¥«¥·¤¬¸½¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼Àî¤ÎÃæ¤Ë¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Àî¤ÎÃæ¤Îµû¡Ä¡Ö°¾¡×¤È¤½¤Î°¾¤òÁÀ¤¦¿åÄ»¡£¿åÄ»ÂÐºö¤ËÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ï°¾¤Î»ºÍñ¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¿åÄ»¤Ë°¾¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ²õÌÇ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¾¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àî¤ÇÆ¯¤¯¥«¥«¥·¤ÎÏÃÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¸ø½°ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ä
Â³¤¤¤Æ¤Ï1986Ç¯¡£³¹¤Ê¤«¤Ë¸ø½°ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê¥Á¥é¥·¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥é¤ÎÅ±µîºî¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥é¤ÏÉ÷Â¯´ØÏ¢¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¸º¤ê¡¢º£¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ºÇ¸å¤Ï¤¢¤Î¡Ö½©¤Î¹âµé¿©ºà¡×¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¤´¾Ò²ð
ºÇ¸å¤Ï66Ç¯Á°¡¢²¬»³¸©Íî¹çÄ®¡Ä¸½ºß¤Î¿¿Äí»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î¼ý³Ï¤È½Ð²Ù¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢²¬»³¸©¤ÏÆüËÜÍ¿ô¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î»ºÃÏ¤Ç¡¢¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Î¤³¤Î»³¤Ê¤é¤Ì¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î»³¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌÚÈ¢¤Ï4¥¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¤ÇËèÆü¡¢¤³¤ÎÈ¢¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»³ÀÑ¤µ¤ì¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¾å¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇ¯¤Î10·î¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
²¬»³±ÇÁü¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è´Ý¤ÎÆâ¤ÎÁ°¤ÎRSK»³ÍÛÊüÁ÷ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«Âç·¿¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´õË¾¤Î±ÇÁü¤ò½àÈ÷¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ´Û¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£