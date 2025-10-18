¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶ÛÇ÷¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¡ª¡¡Å·¶õ¤Î¾ë¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¥É¥í¡¼¡Ú10.18FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¡Ä ¶ÛÇ÷¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¡ª¡¡Å·¶õ¤Î¾ë¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¥É¥í¡¼¡Ú10.18FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û ¶ÛÇ÷¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¡ª¡¡Å·¶õ¤Î¾ë¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¥É¥í¡¼¡Ú10.18FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û 2025Ç¯10·î18Æü 20»þ36Ê¬ À¾¥¹¥ÝWEB otto! ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç) Á°È¾¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ëÊ¡²¬¡¦Åòß·¡Ê»£±Æ¡¦ÉÚ±ÊË¡ËÁ°È¾¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹Ê¡²¬¡¦ÅÄÂå¡Ê»£±Æ¡¦ÉÚ±ÊË¡ËÁ°È¾¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤¹¤ëÊ¡²¬¡¦¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê»£±Æ¡¦ÉÚ±ÊË¡ËÁ°È¾¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ëÊ¡²¬¡¦¾¾²¬¡Ê±¦¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦ÉÚ±ÊË¡Ë¸åÈ¾¡¢Á°Àþ¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹Ê¡²¬¡¦°ÂÆ£¡Ê±¦¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦ÉÚ±ÊË¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È 10¡¦3¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡ª¡¡¥¨¥ß¥ë¤â¥Û¥Ù¥ë¥È¤â¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤â¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÁÏÀß30¼þÇ¯OBÀïÁ°Ìëº× ¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç6ÀïÉé¤±¤Ê¤·¡Ú7.27±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û ¥É¥¥¡¼¤ËÂ³¤±¡ª¡¡7.7´ç¤ÎÁãÎý½¬¡Ú¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û