¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten¡¡GirlsAward¡¡2025¡¡AUTUMN/WINTER¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ä¹Èø¤Ï¥¬¥ë¥¢¥ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ´ïÍÑ¤Ç°ìÅÓ¤Ê½éÎø¤ËÉÔ¿³¤Ê»ö·ï¤äÎø¿Í¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë»É·ãÅª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢»öÁ°Êç½¸¤·¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ï½ã°¦¡©¤½¤ì¤È¤âÀöÇ¾¡©¡×¤ÈÇº¤ó¤ÀÎø¿Í¤«¤é¤Î¥»¥ê¥Õ¤äÎø°¦ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¶¦±é¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¶»¥¥å¥ó¡×¡ÖÀöÇ¾¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«È½Äê¡£
¡¡¡Ö¡È»Å»ö¤è¤ê²¶¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡É¤ÈËÜµ¤¤Î´é¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀöÇ¾¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¼«Í³¤ÊÊý¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ½Äê¡£Ä¹Èø¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò¡Ö»Å»ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡£¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤ÆÊ¬¤«¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤¢¤·¤¿¤Ï²¶¤ÈÍ·¤ó¤Ç¡©¡×¤È¶»¥¥å¥ó¥ï¡¼¥É¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í´Ó¤«¤ì¤¿¤¢¤Þ¤êÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ¨¤²¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡Ö¤³¤ï¤Ã¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¡£½Ö»þ¤Ë¡ÖÀöÇ¾ÀöÇ¾¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¤³¤ì¤âÄ¹Èø¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ë¤È´Å¤¤°ì¸À¤Ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡¢¹¬¤»¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Ê¤é²¶¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡©¡×¤È´é¤òÀÖ¤¯¤·¤Ê¤¬¤é´Å¤¤¤»¤ê¤Õ¤òÊü¤Ä¤È´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¡£¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò²¶¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤·¤Æ¡©¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÀöÇ¾¥ï¡¼¥É¡É¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤µ¡¢²¶¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¤¤Ä¤â³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤â»×¤¤½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤·¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ã¤ÆËèÆü»È¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËËÍ¤Î¤³¤È»×¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤Æ¡×¤ÈÊÑ´¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ç¤Ì³¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤è¤¯¿²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£