¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡Ê44¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¡ÈºÇÂ®¡É¤Î¿ÍÊª¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç´ØÀ¾¿Í¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤Á¡×¤Ç¡¢Êâ¤¯¤Î¤¬Â®¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²Ï°æ¤Ï¡ÖÊâ¤¯Â®¤µ¤ÏÆüËÜ°ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Ö¤Ç10Ê¬¤È¥Ê¥Ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢ÅÌÊâ¤Ç8Ê¬¤ÇÃå¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÇú¾Ð¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÂ®¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤µ¤ó¤Þ¤â¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤Ê¤ó¤«¤ÏÆÃ¤ËÂ®¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö³°¿Í¤Î¹õÉþ¤µ¤ó¤Ë¡ÈOh¡ª¥Á¡¼¥¿¡¼¡É¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£