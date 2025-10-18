¶ÌÌÚ»á¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤È¶¨ÎÏ¤â¡¡¡ÖÀ¯ºö¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï18Æü¡¢¼óÁêÁª½Ð¤¬³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È¡¢À¯ºö¤Ç°ìÃ×¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤ÏÏ¢·È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼«Ì±ÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤¬ÁÊ¤¨¤¿·ÐºÑÀ¯ºö¤¬ÅÞ¤Î¼çÄ¥¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈË¬ÌäÀè¤ÎÄ¹ºê»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼óÁê»ØÌ¾ÂÐ±þ¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬Ëä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£¤ÎÎ©Ì±¤È¤ÏÀ¯¸¢¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤Ï¡Ö¶ÌÌÚ¼óÁê¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿®Íê¤ò¾úÀ®¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤È¤Ï¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£