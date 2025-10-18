¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¡È¤ª¤â¤Á¥Ý¡¼¥º¡É´Å¤¤Âæ»ì¤â¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê23¡Ë¤È½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê24¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¡Ê×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¡¢24Æü¸ø³«¡Ë¤òPR¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¾Ð´é¤Ç¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤òÊâ¤¡¢¤Û¤ª¤ò¤Ä¤Þ¤à¡È¤ª¤â¤Á¥Ý¡¼¥º¡É¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤È¤â¤Ë¡ÖGirlsAward¡×½éÅÐ¾ì¤È¤¤¤¤¡¢½é¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Èø¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£»³ÅÄ¤â¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ªº×¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ³Ú¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
Æ±±Ç²è¤Ï¡¢Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæË¾¡ÊÄ¹Èø¡Ë¤È¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤¼Ô½÷»Ò¡¦´ó²Ï·Ê¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê½éÎø¤ò¼´¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤äÎø¿Í¤Ø¤Î¶²¤í¤·¤¤µ¿ÏÇ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´ë²è¤Ç¤âÀ¹¤ê¤¢¤²¤¿¡£°ìÈÌ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö½ã°¦¤«ÀöÇ¾¤«¡×¤òÃÉ¾å¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£MC¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤ò²¿ÅÙ¤âµá¤á¤é¤ì¤¿Ä¹Èø¤Ï¡¢Çº¤ß¤Ä¤Ä¤â´Å¤¤¤»¤ê¤Õ¤òÏ¢È¯¡£¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿É¤¤¤«¤â¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢»³ÅÄ¤â¡Ö¡ÊÄ¹Èø±é¤¸¤ë¡ËµÜÎæ¤È¤ÏÂç°ã¤¤¡£¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£Ä¹Èø¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£