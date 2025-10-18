¡ÖPOP YOURS 2026¡×2026Ç¯4·î¤Ë²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î3DAYS¤Ç³«ºÅ·èÄê
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖPOP YOURS 2026¡×¤¬2026Ç¯4·î¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÆü³«ºÅÃæ¤Î¡ÖPOP YOURS OSAKA¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖPOP YOURS¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ç¯¡¹ÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î´°Çä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖPOP YOURS 2026¡×¤Ï¡¢4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î½é¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9¡Á11¥Û¡¼¥ë¤«¤é¡¢1¡Á6¥Û¡¼¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
YouTube¤äSNS¤Ç¤Ï³«ºÅÈ¯É½¥à¡¼¥Ó¡¼¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¶áÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡ä
¡ÖPOP YOURS 2026¡×
2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë~4·î5Æü¡ËÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì1~6¥Û¡¼¥ë (¢©261-8550 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥£²ÃúÌÜ£±)
https://popyours.jp/teaser
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
À©ºî¡§SMASH / HOT STUFF PROMOTION / WWW
Art Direction : Kei Sakawaki
Key Visual Design : Kei Sakawaki, Hiroaki Hidaka
CG Artist : Kazusa
Track : KM
¡ÖPOP YOURS¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ç¯¡¹ÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î´°Çä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖPOP YOURS 2026¡×¤Ï¡¢4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î½é¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9¡Á11¥Û¡¼¥ë¤«¤é¡¢1¡Á6¥Û¡¼¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡ä
¡ÖPOP YOURS 2026¡×
2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë~4·î5Æü¡ËÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì1~6¥Û¡¼¥ë (¢©261-8550 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥£²ÃúÌÜ£±)
https://popyours.jp/teaser
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
À©ºî¡§SMASH / HOT STUFF PROMOTION / WWW
Art Direction : Kei Sakawaki
Key Visual Design : Kei Sakawaki, Hiroaki Hidaka
CG Artist : Kazusa
Track : KM