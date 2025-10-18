¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û·ÝÇ½À¸³è20¼þÇ¯¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡¢ÈþµÓ¤¤é¤á¤¯¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡¡Âç¿Í¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¤¹¤®¡ª¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎÂç¿Í¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ
¡¡·ÝÇ½À¸³è20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÈÄÌîÍ§Èþ¤Ï¡¢¡Ö4th SHOW¡×Æâ¡ÖAn MILLE¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¶»¸µ¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤ÏÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿ÈÄÌî¡£¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
