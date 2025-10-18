ÌîÂô²í»Ò¡¢À¼Í¥¤Ç½é¤ÎÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤Ë¡¡´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¡ÈÀ¼¡É¤òÆÏ¤±¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÊ¸²½¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¸²½·®¾Ï¤Î¼õ¾Ï¼Ô¤ÈÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ËÀ¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎX¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ÇÀ¼Í¥¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÀ¼Í¥½é¤ÎÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌîÂô²í»Ò¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÊ¸²½¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥¡¦ÌîÂô²í»Ò¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌîÂô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¢£ÌîÂô²í»Ò¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤º¤¤¤Ö¤óÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¡ÈÀ¼¡É¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤´¤Û¤¦¤Ó¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ï¡¢À¼Í¥³¦¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚÊý¤ä¸½Ìò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀ¼¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß°é¤Æ¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡ÖÊ¸²½¡×¤¬°é¤Þ¤ì¡¢»ä¤¿¤ÁÀ¼Í¥¤ÎÊâ¤ß¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸µµ¤¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¡ÈÀ¼¡É¤òÆÏ¤±¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÊ¸²½¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
