¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ 4¡¼0 ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ê10·î18Æü¡¿Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎDFº¬ËÜ·òÂÀ¤¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤«¤é¼ºÅÀ¤ò¸¥¾å¡£ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤òµÊ¤·¤¿ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡£¤½¤Î6Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡±ºÏÂ¤¬¼«¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼þÊÕ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤¹¡£GKÀ·ÀîÊâ¸«¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿º¸CB¤Îº¬ËÜ¤Ï¡¢Á°Êý¤ò³ÎÇ§¸å¤Ë±¦Êý¸þ¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂÎ¢¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¥ß¥¹¤Ë¡£¤³¤ì¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿²£ÉÍFM¤ÎMF¿¢ÃæÄ«Æü¤Ë¤«¤Ã¤µ¤é¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ÆºÇ¸å¤ÏFWÃ«Â¼³¤Æá¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡²òÀâ¤Î¸ÍÅÄÏÂ¹¬»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ê±ºÏÂ¤¬¡Ë¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤ò¥Ø¥½¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ïº¬ËÜ¤Ë¤¹¤°¤Ë¥×¥ì¥¹¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤¬º¸Â¤Ë¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ËÃÖ¤¤¤¿»þ¤ËÇØ¸å¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢Èà¼«¿È¤â¾¯¤·¿¢Ãæ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ»þ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÁÀ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄËº¨¼ºÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤½¤Î¥ß¥¹¤Ï¤¤¤«¤ó¡×¡Öº¬ËÜ¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥¿¥Ã¥Á¤¬Âç¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£°ìÊý¤Ç22ºÐ¤ÎÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤À¤¾º¬ËÜ¡×¡Ö°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¡Öº¬ËÜ¤Î¥ß¥¹¤À¤±¤É½Ð¤·¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤·¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¡×¡Ö¥ß¥¹¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÀÚ¤êÂØ¤¨¤í¡×¤Ê¤ÉÎå¤Þ¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±ºÏÂ¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤Ç4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ0¡¼4¤ÇÂçÇÔ¡£º¬ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆJ1¥ê¡¼¥°3»î¹çÌÜ¤Ï²ù¤¤¤¬»Ä¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë