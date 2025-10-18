Æ±À«Æ±Ì¾½¸·ë¤â¥®¥Í¥¹µÏ¿¤Ê¤é¤º¡¡Á´¹ñ¤Î¡Ö¥¿¥Ê¥«¥Ò¥í¥«¥º¡×¤µ¤ó
¡¡1¥«½ê¤Ë½¸¤Þ¤ëÆ±À«Æ±Ì¾¤Î¿Í¿ô¤ò¶¥¤¦¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Î¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¡Ö¥¿¥Ê¥«¥Ò¥í¥«¥º¡×¤µ¤ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£150¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ç¡Ö¥ß¥ê¥Ä¥¡¡¦¥è¥Ð¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡×¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿256¿Í¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥Ê¥«¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï22Ç¯¤Ë178¿Í¤ÇÅö»þ¤ÎµÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¤¬µÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5Ê¬´ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¾ò·ï¤Ç¡¢´Á»ú¤¬°ã¤Ã¤Æ¤âÆÉ¤ßÊý¤¬Æ±¤¸¤Ê¤éÆ±À«Æ±Ì¾¤È°·¤ï¤ì¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÇÌ¾Á°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Î¸ø¼°Ç§Äê°÷¤«¤éÄ©Àï¼ºÇÔ¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¡×¤È¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£