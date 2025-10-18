¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡ÛµÈÂ¼ÂåÉ½¡¢ÆÍÁ³¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¸ò¾Ä¤Î¸¶°ø¤Ï¢ª¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤¶ÌÌÚÂåÉ½¡¡£Ô£Ö¤ÇÎ¢Â¦¡¢¸øÌÀ¤È°ì½ï¤ËÎ¥¤ì¤¿¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¡©¡×¡¡¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡Ö¸å¤Ç´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¥à¥ê¡ª¡×¤ÈÄÌ¹ð
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£±£¸Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£±¥«·îÁ°¤«¤éËüÇî´ë²è¤Î²òÀâÌò¤Ç½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢À¯¶É´ë²è¤Ë¤â½Ð±é¡£ÆÍÁ³¤Î¹â»Ô¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«°Ý¤É¤Á¤é¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¹ñÌ±Ì±¼ç¤â°ì½ï¤ËÎ¥¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²æ¡¹¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä¼«Ì±ÁíºÛÁª»þ¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¿Ø±Ä¤È¡Ö¤«¤Ê¤ê¶á¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÏÃ¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÁíºÛÁª¤ÎÅÞ°÷É¼¤òÂ¿¿ô½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤Ï°ú¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ç¤É¤¦¤¾¤È¡£Â¾ÅÞ¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸ºÀÇÀ¯ºö¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ä¤ó¤«¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¡ÖËüÇî¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¡¢¤¨¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤â°ì½ï¤ËÎ¥¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤È·èÎö¤·¤¿¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï°ì½ï¤ËÀÕÇ¤»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌóÂ«¤·¤¿À¯ºö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÀ¨¤¯»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤â¡¢¼«°Ý¤Ë²Ã¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¶ÌÌÚ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆóËçÀå¤È¤«Â¾ÅÞ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¯ºö¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤¤¤Þ¤ÏÀ¨¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ÂÐ·è¤è¤ê²ò·è¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡£¤³¤³¤Ç¾¡Éé¤«¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤³¤Ç¾¡Éé¤«¤±¤ó¤Í¤ó¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤¶ÌÌÚ»á¤Î¸ÀÆ°¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö¥¹¥ÍÉ×¡×¡Ö¥¬¥Ã¥«¥ê¡×¤È¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤â¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¤·¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ë¸þ¤±¡Ö¤¤¤Þ¤â¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ï¡Ë£²£±Æü¤Ç¤¹¤è¡£½°»²¡¢²áÈ¾¿ô¤ËÂ¤ê¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò¥Æ¥¤¥¯¤·¤Ê¤¤¤È¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ß¤Ê¤Ç´ó¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤Æ¡¢°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤»þ¤Ë¤ª¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¤«¤È¡£°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤»þ¤Ë±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¤È¡£¤¤¤¤»þ¤À¤±½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£