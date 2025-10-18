¡Ö¤¿¤Þ¤ª¤¯¤ó¡×¤é·Ù»ëÄ£¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ø¤ÎÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¹ñºÝÅÅÏÃÉÔ»ÈÍÑ¤ÇÂÐºö¤â
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï·Ù»ëÄ£¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ô¡¼¥Ý¤¯¤ó¡×¤ä¡¢¶ÌÀî·Ù»¡½ð¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤¿¤Þ¤ª¤¯¤ó¡×¤È¡Ö¤¿¤Þ¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ï¡Ö¹ñºÝÅÅÏÃ¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î·ï¿ô¤Ï2024Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.4ÇÜ¤ÇÈï³²³Û¤Ï2.7ÇÜ¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£