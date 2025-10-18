°ª¤ï¤«¤Ê¡¡¡ÖºÂÄ¹¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×
恋の終わりを描く切ない群像ラブストーリー「すべての恋が終わるとしても」（ABCテレビ・テレビ朝日系列　毎週日曜夜10:15）。由央（尾賀わかな）と真央（神尾楓珠）を中心に、男女8人の人間関係が緻密に描かれている。
º£²ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î±©ÂôÍ³±§¤ò±é¤¸¤ë°ª¤µ¤ó¤Ë¡¢½é¶¦±é¤Î¿ÀÈø¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤äÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――Í³±§¤ÎÎø¿Í¡¦¿¿±û¤ò±é¤¸¤ë¿ÀÈø¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
¿ÀÈø¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯ー¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ò¾¡¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾¯Ç¯¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆü¾ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ³±§¤È¿¿±û¤¬¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¤¹¤°¤Ë´¶³Ð¤¬ÄÏ¤á¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¿ÀÈø¤µ¤ó¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
――²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥àー¥É¥áー¥«ー¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
³§¤µ¤óÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆ£¸¶¡Ê¾æ°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï¤«¤Ê¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¤È³Àº¬¤Ê¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¸½¾ì¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿ÀÈø¤µ¤ó¤È¤â¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Ï·²Áü·à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿ÀÈø¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î¥·ー¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢²ñ¼Ò¤äÆ±µéÀ¸¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·ー¥ó¤´¤È¤ËÀ¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ì¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¤¬¸½¾ì¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――²ñ¸«¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È3¥«·î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤ÀÉáÄÌ¤Î¡È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï³§¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ã£À®´¶¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤Ë¤«¤±¤Æ¼ä¤·¤µ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢ÅöÆü¤Ï¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Æü¸å¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤â¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤ÎSNS¤Ê¤É¤òÇÁ¤¤¤Æ¸µµ¤¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£²ó¤ÏºÂÄ¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎµïÊý¤äÊ·°Ïµ¤¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤Ç³Ø¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¡¢ºÂÄ¹¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ª¼Çµï¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎµïÊý¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ê¤É¡¢²¿¤â¤«¤â¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸½¾ì¤È¤¤¤¦¤«¡£¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬ºÂÄ¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¼«Á³¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Áー¥à¥ïー¥¯¡£Ä¹Ãú¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ì¤Ë¤âÆó¤Ë¤âÃç´Ö¤Èå«¤¬Âç»ö¤Ç¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――10Âå¤«¤éÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¤ò·Ð¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤äÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ïº¬¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤Ïº£¤âÀÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¾¯¤·¤º¤Ä½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°àú¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ê¬¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
――²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÆ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ï¸À¤¦¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÁªÂò¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÁ´¤Æ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¡£°ú¤¯¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¤òºÇ¶á³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――º£²ó¤Ï½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¾®Àâ¤Ê¤É¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÎø¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÆ´¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ª¥¸¥ãËâ½÷¥É¥ì¥ß¡×¤Î¡ÊÆ£¸¶¡Ë¤Ï¤Å¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±µéÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦¡ÊÌðÅÄ¡Ë¤Þ¤µ¤ë¤¯¤ó¤È¤ÎÃ¸¤¤Îø¡£¤ª¸ß¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»ー¥éー¥àー¥ó¡×¤Î¡Ê·îÌî¡Ë¤¦¤µ¤®¤È¥¿¥¥·ー¥É²¾ÌÌ¤È¤Î´Ø·¸¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊýÅª¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àï¤Ã¤¿¤êÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
――ËÜºî¤Ï¡¢140Ê¸»ú¤ÇÄÖ¤é¤ì¤¿Êª¸ì¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¤¬¸¶ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¥â¥Î¤ò±é¤¸¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
Æñ¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ê¿ÌÌ¤À¤Ã¤¿À¤³¦¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ëÌÌÇò¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«²ÄÇ½À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¿¤Àº£²ó¤Ï140Ê¸»ú¤ÎÃæ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤ò¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Ã»²Î¤ä»í¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¸¶ºî¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤³¤È¤É¤³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
ドラマ『すべての恋が終わるとしても』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜夜10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。U-NEXT、Prime Videoでは全話配信。
取材・文／筒置彩子