ÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿²áµî¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡©¥Þ¥ÞÍ§¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¿´¤¬¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¿¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤¡Ê2¡Ë
ËèÆü¤ªÃã¤ò¤·¤Æ¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤«¤éÌµ»ë¡£»ä¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤¿¡Ä¡©¡¿¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤¡Ê1¡Ë
É×¤È°ì¿ÍÌ¼¡¦¥ß¥¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤¹¥µ¥¡£¥ß¥¤¤Á¤ã¤ó¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ±à¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Î¥ê¥¨¤È¤½¤ÎÌ¼¡¦¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¼¤¬ÅÐ±à¤·¤Ö¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤«¤éÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¥µ¥¤È¥ê¥¨¡£2¿Í¤¤ê¤Ç¤ªÃã¤ä¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¥µ¥¤Ï¥ê¥¨¤«¤é´°Á´¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¦¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¤ÎÍÉ¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤ »Ò¤É¤â¤¬Æ±³ØÇ¯¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀäË¾¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÌî¸¶¹»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡áÌî¸¶¹»Ò¡¿¡Ø¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤³¤ï¤¤¡Ù