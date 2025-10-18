¸åÊ§¤¤¤ÎÊØÍø¤µ¤ËÀø¤à¡Èæ«¡É¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¡Ä¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÊ§¤¨¤Ê¤¤¡×¼ã¼Ô¤¬Áý²ÃÃæ¡ª
¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¡¦ZAiÊÔ½¸Éô°÷¤Î¥¶¥¤¥¼¥ó¤¬¤ª¶â¤Î¡È´ðÁÃÃÎ¼±¡É¤ò¤¢¤ì¤³¤ì³Ø¤ÖÏ¢ºÜ¡ÖÌÜ»Ø¤»¡ª ¤ª¶âÌ¾¿Í¡ª¡×¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸åÊ§¤¤·èºÑ¡×¡£¶áº¢¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¸åÊ§¤¤·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬µÞÁý¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¦¥é¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎÀìÌç²È¤Î»³ËÜÀµ¹Ô¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¸åÊ§¤¤·èºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢ÍøÍÑ¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸Éô¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¥ª¥¼¥¥¤¥µ¥à¡Ë
¸åÊ§¤¤·èºÑ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¥¯¥ì¥«·èºÑ¤ÎÌó18ÇÜ¡ª
²ÃÌÁÅ¹¿³ºº¤Î´Ë¤µ¤«¤é¡¢°ÆÁ¶È¼Ô¤Î²¹¾²¤Ë¡ª
¥¶¥¤¥¼¥ó¡¡Í§¿Í¤¬¡Ö¸åÊ§¤¤·èºÑ¡×¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡¡¤½¤Î·èºÑÊýË¡¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÅþÃå¸å¤Ë¥³¥ó¥Ó¥ËÇ¼ÉÕ¤ä¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ÇÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤ÞÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤âµÞÁýÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¶¥¤¥¼¥ó¡¡¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¤Ã¤Æ°ìÀÎÁ°¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
»³ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÀÎ¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¤È°ã¤Ã¤Æ·èºÑ»ö¶È¼Ô¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó»ÙÊ§¤¤¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÈÎÇä¶È¼Ô¤¬Âå¶â¤ÎÌ¤²ó¼ý¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤ï¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡¢¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¶¥¤¥¼¥ó¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥¯¥ì¥«¡Ë¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢°Â°×¤Ë»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÊØÍø¤Ê·èºÑÊýË¡¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ËÜ¡¡ÍøÍÑ³Û1Ãû±ß¤¢¤¿¤ê¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸åÊ§¤¤·èºÑ¤Ï¥¯¥ì¥«¤Î¤Ê¤ó¤ÈÌó18ÇÜ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶ì¾ð¤ÎÂ¿¤¤·èºÑÊýË¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¶¥¤¥¼¥ó¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëº¹¤¬¡©
»³ËÜ¡¡¥¯¥ì¥«¤Ï²ÃÌÁÅ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¿³ºº¤¬¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸åÊ§¤¤·èºÑ¤Ï²ÃÌÁÅ¹¿³ºº¤¬Èæ³ÓÅª´Ë¤¯¡¢¥¯¥ì¥«¤ò·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¢¿®ÍÑÅÙ¤ÎÄã¤¤¶È¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë°ÆÁ¶È¼Ô¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
