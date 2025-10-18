¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¼ç¾¥°¥¨¥¤¡¢Íè²Æ¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¡Ä¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬ÂàÃÄÇ§¤á¡Ö¿··ÀÌó¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤òÎ¨¤¤¤ë¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤¬Íè²Æ¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÇ§¤á¤¿¡£18Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥°¥¨¥¤¤Ï¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2021Ç¯²Æ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥é¥ÖÄÌ»»167»î¹ç½Ð¾ì¤Ç9¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë°ÜÀÒ¤¬ÌÜÁ°¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ÇÇËÃÌ¤Ë¡£»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè²Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ê¤É¡¢²¤½£¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥¯¡Ê¥°¥¨¥¤¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿··ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè²Æ¤Ë¤ÏÂàÃÄ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï»ÄÎ±¤òË¾¤ß¿··ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¡Ø²¿¤«°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥°¥¨¥¤Æ±ÍÍ¤Ë¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤âÍè²Æ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å²ñÄ¹¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤Û¤ÜËèÆüÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ò·ï¤¬É¬Í×¤À¤È¤«¡¢²¿¤«¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
