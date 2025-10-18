¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¹ñ³°³«ºÅ¤ËÁª¼ê¶¨²ñ¤¬È¿È¯¡ÄÁ´¥¯¥é¥Ö¼ç¾¤¬¹ç°Õ¡¢»î¹ç³«»Ï15ÉÃ¤ÎÀÅ»ß¤Ç°Õ»×É½¼¨
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¹ñ³°³«ºÅ·èÄê¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè9Àá¤Î»î¹ç¤Ç¹³µÄ¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤À¡£17Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊRFEF¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIGC¡Ë¤¬¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°Àï¤Î¹ñ³°³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Ï6Æü¡¢FIFA¤Î´ØÏ¢µ¬Äê¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÎã³°Åª¤Ê¾µÇ§¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÂÐ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬12·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¡¢¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï¥ß¥é¥óÂÐ¥³¥â¤¬ÍèÇ¯2·î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¶¨²ñ¡ÊAFE¡Ë¤Ï17Æü¸á¸å¡¢¡Ö¥ê¡¼¥°¤ÎÆ©ÌÀÀ¡¦ÂÐÏÃ¡¦°ì´ÓÀ¤Î·çÇ¡¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£1Éô½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÁ´°÷¤¬¹ç°Õ¤·¡¢Âè9ÀáÁ´»î¹ç¤Ç¹³µÄ³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Âè9ÀáºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Ó¥¨¥Évs¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç³«»Ï¤ÎÅ«¤«¤é15ÉÃ´Ö¡¢¹³µÄ¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥×¥ì¡¼¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤ÏºÇ½é¤Î25ÉÃ´Ö¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°´Ñ¤ò±Ç¤·¡¢¹³µÄ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Î¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥«¥Ö¥ì¥é¤Ï¡¢¡ÖÀè½µ¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Â¦¤È¤Î²ñ¹ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÈà¤é¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä³«»Ï¸å¤ÎºÆÍè½µ¤Ë²ñ¹ç¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ê¡¼¥°Â¦¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¡£¡Ö²æ¡¹¤¬¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤ÈAFE¤Î°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤À¤±¤À¡£Èà¤é¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î²°º¬¤Î±ÇÁü¤òÎ®¤·¤¿¤Î¤â¡¢ÀµÄ¾Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»î¹ç±ÇÁü¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¹³µÄ³èÆ°¤Ï¡¢¥ª¥Ó¥¨¥Évs¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Âè9Àá¤ÎÁ´»î¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£AFE¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆµñÈÝ¤¹¤ë¡£¶¨²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤Î¶¦Í¡¢Áª¼ê¤Î·üÇ°¤Ø¤ÎÂÐ½è¡¢Ï«Æ¯¸¢¤ÎÊÝ¸î¤È¸½¹Ôµ¬Â§¤Î½å¼é¤ò²ñ¹ç¤ÎºÝ¤Î¸ò¾Ä¤Ëµá¤á¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
