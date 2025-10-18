¤³¤ì¡¢¹Í¤¨¤¿¿Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Ç¨¤ì¤¿ÌÌ¤¬ÆâÂ¦¤Ë¼ý¤Þ¤ëµÕÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬²÷Å¬¤¹¤®¤ë·ï
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¡¼¥ó ¥³¥Þ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Îµ»ö¤Ç¤¹¡£
±«¤ÎÆü¡¢»±¤òÊÄ¤¸¤¿¤é¼þ¤ê¤¬¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç...¡£³°½ÐÃæ¤ËÆÍÁ³¤Î±«¡£¤Ç¤â²ÙÊª¤Ç¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»±¤ò³«¤±¤Ê¤¤¡ª
¤³¤ó¤Ê±«¤ÎÆü¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Í«Ýµ¤Ê±«¤ÎÆü¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¡Öbrocky¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¡¼¡Ë¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤ò¤È¤³¤È¤óÈ¿±Ç¤·¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿2ÂåÌÜ¤Î¼«Æ°³«ÊÄ»±¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÉ¬·È¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë1ËÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¨¤ì¤Ê¤¤¡¢Ç¨¤é¤µ¤Ê¤¤¡£µÕÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¹½Â¤¤¬²÷Å¬
¡Öbrocky¡×¤ÎºÇ¤âÆÃÄ¹Åª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢µÕÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¹½Â¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î»±¤ÏÊÄ¤¸¤ë¤ÈÇ¨¤ì¤¿ÌÌ¤¬³°Â¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Öbrocky¡×¤ÏµÕ¡£Ç¨¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬ÆâÂ¦¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÄ¤¸¤ë¤È¤¤Ë¼ê¤ä¼þ°Ï¤òÇ¨¤é¤·¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼Ö¤Î¥·¡¼¥È¤äÅÅ¼Ö¤Î¾²¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¤â¥³¥ì¤â¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¡¢¤Ê¤ó¤Æ»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ý¤Á¼ê¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥µ¥Ã¤È³«ÊÄ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¾¼ê¤Ë²ÙÊª¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£ÂçÀÚ¤Ê½ñÎà¤äÇã¤¤ÊªÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢Ç¨¤ì¤ë¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤Ç¤¹¡£
¼ýÇ¼»þ¤Ë¤âÇ¨¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß
½Å¤µÌó380g¡¢¼ýÇ¼»þ¤ÎÁ´Ä¹Ìó30cm¤È¤¤¤¦·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤â¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£B4¥µ¥¤¥º¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð»þ¤Ë¤â¥¸¥ã¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ýÇ¼»þ¤Î´¬¼è¤ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÂÀ¤á¤Î60mmÀß·×¤Ç´¬¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÉÕÂ°¥±¡¼¥¹¤ÏÂç¤¤¯³«¤¯¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¼°¡£Î¢ÃÏ¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»±¤Î¿åÊ¬¤ò¥µ¥Ã¤ÈµÛ¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤«¤é¥±¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤äÍÎÉþ¡¢¼ÖÃæ¤¬¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤ËÇ¨¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌëÆ»¤Ç¤â°Â¿´¤ÊÈ¿¼ÍºàÉÕ¤
ÌëÆ»¤Ç¤â°Â¿´¤Ê360¡ëÈ¿¼Íºà¤ä¡¢¿åÅ©¤¬¥³¥í¥³¥íÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤ë¹âÌ©ÅÙÁÇºà¤Ê¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤Àß·×¤âËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¡£
¶¯ÎÏ¤Ê¥Ð¥Í¤ËÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ë¼«Æ°³«ÊÄ»±¤Î¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È¤¤Ë¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ´í¤Ê¤¤ÌäÂê¤â¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²ò·è¡£ÅÓÃæ¤Ç¼ê¤òÊü¤·¤Æ¤âÈô¤Ó½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈóÎÏ¤Ê¿Í¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë³ÊÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÀ²±«·óÍÑ¤ÎUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ä¡¢»±¥«¥Ð¡¼¤Ë¥«¥é¥Ó¥Ê¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»±»ÈÍÑ»þ¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£»±¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÃúÇ«¤Ë²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡Öbrocky¡×¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
³ä°ú¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ªÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
>> ¡Ú»±¤ÎÉÔËþ¥¼¥í¤Ø¤Î¿Ê²½¡ÛÇº¤ß²ò¾Ã¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ò¤³¤Î1ËÜ¤Ë¡Ã¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¼«Æ°³«ÊÄ»± brocky
Image: NWorld
Source: CoSTORY