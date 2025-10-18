30fps¥²¡¼¥à¤ò120fps¤Ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¶Ã°Û¤Î¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼
NVIDIA¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£GPU¤¬¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Intel¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤È¡£
Intel¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë¤¬º£·îÈ¯É½¤·¤¿¼¡À¤Âå¥Á¥Ã¥×Panther Lake¡£¤½¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÊÆGizmodo¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¹Í¤¨¤ë¥²¡¼¥à±ÇÁü¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤È¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤ë²èÁü¤Î²òÁüÅÙ¤ò¡¢¤è¤ê¹â¤¤²òÁüÅÙ¤Ø¤ÈAI¤ä¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÎÏ¤ÇÊÑ´¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¥²¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²òÁüÅÙ¤òÄÌ¾ï¤è¤êÄã¤á¤ËÀßÄê¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¸µ¤Î²òÁüÅÙ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤ÇGPU¤ÎÉé²Ù¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
Intel¤Ë¤Ï2Ç¯¤â¤Î¤ÎXeSS 2¤È¤¤¤¦¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎºÇ¿·ÈÇXeSS 3¡£¤È¤¯¤Ë¤½¤³¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤ÏNVIDIA¤âÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¼«¼Ò¤ÎCPU¤ËÉÕÂ°¤ÎÆâÂ¢GPU¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Intel¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤È¤Ï
¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤È¤Ï¡¢¥²¡¼¥à±ÇÁü¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥³¥Þ¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ë¤Î²èÁü¤òAI¤¬Ê£¿ô¡Ê¥Þ¥ë¥Á¡ËÀ¸À®¤·¡¢¤â¤È¤«¤é¤¢¤ë¥³¥Þ¤È¥³¥Þ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àµ¼°¤Ë¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢¤³¤ÎAIÀ¸À®¥³¥Þ¤Ç¤â¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤Ï¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¡¢±ÇÁü¤ÎÆ°¤¤Ï¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤È¤Ï1ÉÃ´Ö¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë²è¤Î¿ô¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤¬¤ë¤È±ÇÁü¤¬¤è¤ê¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤¤Á¤ó¤È¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¤Ï¤³¤È¤Ê¤ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÁàºî¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥³¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥ì¡¼¥à¤À¡×¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¤ªÏÃ¡£
º£Ç¯¤ÎÆ¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿NVIDIA¤ÎRTX 50¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¡¢NVIDIA¤Ï¼«¼ÒºÇ¿·GPU¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¥²¡¼¥àÀÇ½¡¢¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤òÂç¡¹Åª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ËÆþ¼êº¤Æñ¤ÎÄ¶¿Íµ¤GPU¤È¤Ê¤ê¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¤ë²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹â²è¼Á¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¤è¤ê¤â¡¢ÀÇ½¤¬Äã¤¤¥Þ¥·¥ó¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºòº£¿Íµ¤¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥ÉPC¥²¡¼¥àµ¡¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊMSI Claw 8 AI+¤Ï¡¢AMD¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆIntel¥Á¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥ì¥¢¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¤Ç¤¹¡£¡Ë
²÷Å¬¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤Ï¡©
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤Ï45¤«¤é55fpsÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ê°ãÏÂ´¶¡¢¥º¥ì¡¢¥«¥¯¥«¥¯¤¬µ¯¤¤º¡¢¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¡¢¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤¹¤ëÁ°¤Î¿ô»ú¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
Intel¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È¥½¥Õ¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ëTom Peterson»á¤Ï¡¢È¯É½²ñ¤Ç¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤Ï30fps¤¢¤ì¤Ð¤è¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¡Ë¤Ç¡¢120fps¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£4ÇÜ¤Ç¤¹¤è¡¢4ÇÜ¡ª
¥Ç¥â¤Ç¤Ï¥¯¥¢¥È¥í¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¤Þ¤ÀËÜÀ¸»º¤Þ¤¨¤ÎÉÊ¤Ç¼Âµ¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡ËÆâÂ¢GPU 12 Xe3¤ÎPanther Lake¤Ç150fps¤Î³ê¤é¤«¤µ¤Ç¥²¡¼¥à¤òÆ°ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4ÇÜÀ¸À®¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¡ÊÃÙ±ä¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºî¤Ã¤ÆÆþ¤ì¹þ¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥²¡¼¥à¤ÎÁàºî¤¬±ÇÁü¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÃÙ±ä¤ò´¶¤¸¤È¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Peterson»á¤Ï¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥È¥ë¤äÀßÄê¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃÙ¤ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÙ±äÄã¸º¤Ï²ÄÇ½¤À¤ÈÎÏÀâ¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤é¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³«È¯Ãæ¤À¤±¤É¤Þ¤ÀÈ¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÀ¸À®¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤«¤Ä¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î¤Þ¤À¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÏAI³èÍÑ¤Ç¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÃÙ±ä¤Î±Æ¶Á¤ò±£¤·¤Á¤ã¤¦Åª¤Ê¤ä¤Ä¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÂ¦¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤È¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¾¡¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÃÙ±ä¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë...¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥´¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ï30fpsÄøÅÙ¤ÎÊý¤¬¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¹â¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤è¤ê¤â¤½¤ÎÃÙ±ä¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤À¤½¤¦¡£
¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Î¡ØPainkiller¡Ù¤ò¥Ç¥â¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤Ï50fps¡¢¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç200fps¤Ø¡£²è¼Á¤Ï1080p¡£¤³¤ì¤À¤±À¸À®¥Õ¥ì¡¼¥àµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤È¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¸«¤¿ÌÜ¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Intel¤Î2¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®µ»½Ñ¤Ç¤â²ÝÂê¤Ë¤¢¤Ã¤¿±ê¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ë¤ò´¶¤¸¤º¡¢¸µ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È±ÇÁü¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎPanther Lake
NVIDIA¤ÎRTX 50¥·¥ê¡¼¥ºGPU¤Ç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀÇ½¤ò¡Ö¥´¥ß¡ª¡×¤È°ì½³¤·¤¿petersen»á¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¿É¸ý¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉIntel CPU Panther Lake¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
XeSS 3¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÄã¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¸þ¤±¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤Î¤³¤ê¡¢AMC¥Á¥Ã¥×¡¦Intel¥Á¥Ã¥×¤è¤¦¤Ë°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¤ÇºîÆ°²ÄÇ½¡£¤¿¤À¡¢Intel¤ÎÊý¤¬¤è¤êÆ°¤¤¬¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
Intel¤ÎXeSS¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢ÂÐ±þ¥²¡¼¥à¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê¤â¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢AMD¤Ï¼«¼Ò¤Î¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°µ»½ÑFidelityFX Super Resolution¡ÊFSR¡¢ºÇ¿·ÈÇ¤ÏFSR 4¡Ë¤ò85¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¸ø³«¡£NVIDIA¤ÎDLSS 4¤Ï¤Ê¤ó¤È175¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¡£°ìÊý¡¢5·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Intel¤ÎXeSS¤ÎÂÐ±þ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï200¤Á¤ç¤¤¡£¿ô¤Ç¤¤¤¦¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¡£·ë²Ì¡¢¸½Ìò¥²¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Panther Lake¤ÈXeSS 3¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢ÂÐ±þ¥¿¥¤¥È¥ë´Þ¤á¡¢¥²¡¼¥à¥Þ¥·¥ó¤Î¹½À®¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£