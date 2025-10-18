¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÇµÌÚºä46¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed¡×¤Ê¤É3¶ÊÈäÏª¡¡ÁíÀª7¿Í¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤âÅÐ¾ì
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹°áÁõ¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤Þ¤º±óÆ£¤µ¤¯¤é¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed¡×¤ò¤Ï¤«¤Ê¤¯¤âÎÏ¶¯¤¯ÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢°æ¾åÏÂ¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡ªÇµÌÚºä46¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤Á´ÂÎ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»¶¤é¤Ð¤ê¡¢Âç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¶Ê¤òÁ°¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤«¤é¿¶¤é¤ì¤¿±óÆ£¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤´¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï²ì´îÍÚ¹á¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖSame numbers¡×¤ò°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é½é½Ð±é¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Àîºêºù¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Çßß·ÈþÇÈ¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢Åû°æ¤¢¤ä¤á¡¢°æ¾åÏÂ¤éÁíÀª7¿Í¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
M0 overture
M1 ¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed
M2 ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ
M3 Same numbers
