¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê42¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¡È¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òËþºÜ¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç8000¿Í¤ÎÁ°¤ÇÂåÉ½¶Ê¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Ê¤É28¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿·¶Ê¡ÖCUBE¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶áÌ¤Íè¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¹¬ÅÄ¤¬¡¢Î©ÊýÂÎ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÅ·°æ¤«¤é¡È¹ßÎ×¡É¡£¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤··ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Ê²½¡×¤È¡Ö¸¶ÅÀ¡×¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤ë¤ÇK¡½POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤âÉ½¸½¤·¤¿º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤É½¾ð¤â¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÏª½Ð¤ÎÂ¿¤¤°áÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¤ÈÀÖ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤»ä¡¢¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡20¼þÇ¯¤ÎºÝ¤â¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï¤½¤Î»þ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç¼ñ¸þ¤â¤³¤é¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Þ¤ÇMC¤ò¤Ï¤µ¤Þ¤º¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¶Ê¤òÈäÏª¡£°áÁõ¤äÈ±·Á¤ÎÁáÂØ¤ï¤ê¤äÃè¾è¤ê¤Ê¤É²ÎÉñ´ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤â¿ï½ê¤Ë¼è¤ê¤¤¤ì¤¿¡£¡ÖÆ°¤¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎMC¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸öÅÄÐÔÌ¤¤È¤·¤Æ25Ç¯´ÖÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â30¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¡È¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë