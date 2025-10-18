ME:I¡¢7¿ÍÂÎÀ©¤Ç¥¬¥ë¥¢¥ï½Ð±é¡Öº£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
ME:I¤Ï¸½ºß¡¢COCORO¤ÈRAN¤¬ÂÎÄ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·³èÆ°µÙ»ßÃæ¡£º£·î15Æü¤Ë¤ÏSHIZUKU¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤·¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢KOKONA¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áGirlsAward¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢7¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈþµÓºÝÎ©¤Ä°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ME:I¤Ï¡¢¡ÖClick¡×¡ÖTHIS IS ME:I¡×¤Ê¤É5¶Ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£MOMONA¤Ï¡Öº£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖGirlsAward¡×(¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥ï¡¼¥É)¤Ï¡¢2010Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£28²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GirlsAward¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
