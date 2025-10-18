¡ÚÆÈ¼«¡Û¹â¹»Ìµ½þ²½¡¢³°¹ñ¿Í³Ø¹»¤Ï½ü³°¡¡¼«¸ø°Ý¡¢ºâ¸»¤Ï¡ÖÀÇÀ©ÂÐ±þ¤â¡×
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ3ÅÞ¤¬¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤ò½ä¤ê¡¢·îÆâ¤Î¼ÂÌ³¼Ô¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤¹À©ÅÙ°Æ¤¬18Æü¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¡£¼ýÆþÍ×·ï¤òÅ±ÇÑ¤·¤Æ¼ø¶ÈÎÁ¤ò½õÀ®¤¹¤ë½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í³Ø¹»¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¡£ºâ¸»¤Ï¡ÖÀÇÀ©¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤â´Þ¤á³ÎÊÝ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£ÁýÀÇ¤Ê¤É¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¼Â»Ü¤«¤é3Ç¯ÄøÅÙ¤Ç¸¡¾Ú¤·¡¢É¬Í×¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¦¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶µ°éÌµ½þ²½¤Ï¡¢·ÐºÑÅª»ö¾ð¤Ë¤è¤ë¶µ°é³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤¬ÌÜÅª¡£³°¹ñ¿Í³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¿µ½Å¤ÊÀ¼¤â½Ð¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼ÂÌ³¼Ô¤Ï22Æü¤Ë¤â²ñ¹ç¤ò³«¤Ê¸°Æ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¡£À©ÅÙ°Æ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¹»¤ËÁêÅö¤¹¤ë³°¹ñ¿Í³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤òÇÑ»ß¡£ÆüËÜ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¦³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤á¡¢Î±³ØÀ¸¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ø¤ÎÄêÃå¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¼ýÆþÍ×·ï¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÊÌ¤Î»Üºö¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºâ¸»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹±µ×Åª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë°ÂÄêÅª¤Êºâ¸»¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤Æ´ûÂ¸¤Î¶µ°éºâ¸»¤ÎÎ®ÍÑ¤òÈÝÄê¡£¡Öºâ¸»³ÎÊÝ¤ÈÀ©ÅÙ²þÀµ¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£