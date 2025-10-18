ÇµÌÚºä46¡¢ßê¤Ó¤ä¤«°áÁõ¤Ç¹ë²Ú3¶Ê¥é¥¤¥Ö ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¥®¥ã¥Ã¥×Ì¥¤»¤ë¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÇµÌÚºä46¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¡£ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÇò°áÁõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¹ë²Ú3¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡¢²Ú¤ä¤«°áÁõ¤«¤éÈþµÓ¥Á¥é¥ê
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇÂ¿½Ð±éµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÇµÌÚºä46¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥É°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë³Ú¶Ê¡Ö¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed¡×¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ËËë³«¤±¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤òÌ¥¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
2¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢°æ¾åÏÂ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥µ¥ÓÁ°¤Î¡ÖIt¡Çs the single life.¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤â°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤òÈäÏª¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÇßß·ÈþÇÈ¤¬¡Ö¡ØGirlsAward¡Ù¤Ë¤ª±Û¤·¤Î³§¤µ¤ó¡¢¸åÈ¾Àï¤â¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Öº£Æü¤ÏÇµÌÚºä¤¬Âç¹¥¤¤À¤è¤Ã¤ÆÊý¤Ë¤â¡¢ÇµÌÚºä¤ò½é¤á¤Æ¸«¤ë¤è¤Ã¤ÆÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯°§»¢¤·¡¢±óÆ£¤â¡Ö²¹¤«¤¤´¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡£°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿²ì´îÍÚ¹á¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÏÃÂê¶Ê¡ÖSame numbers¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ö¼¡¤Î¶Ê¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Î¶Ê¤Ïº£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ì´î¤Î°§»¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¶Ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÈÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¡£ºÇ¸å¤ËÇßß·¤Ï¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¸å¤í¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ØGirlsAward¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
overture
M1.¤´¤á¤ó¤ÍFingers crossed
M2.¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ
M3.Same numbers
¢¡ÇµÌÚºä46¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
¢¡ÇµÌÚºä46¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
