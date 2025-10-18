40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¦¡Ö¾åÉÊ¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È¡×¢ª¡ÚZARA¡Û¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¿¡ª
¥ì¥Ç¥£¥é¥¤¥¯¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤¬¿Íµ¤¤Î2025Ç¯½©Åß¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¾åÉÊ¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È¡×¤Ç¤¹¡£¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥È¥ì¥ó¥Á¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¡¦¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¤«¤é¡¢Ùû¿å²Ã¹©ÉÕ¤¤Îµ¡Ç½ÇÉ¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥È¥ì¥ó¥Á¡¢¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÈ¤«¥³ー¥È¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥çー¥È¾æ¤Þ¤Ç¤º¤é¤ê¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤È¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎËèÆü¤Ë¤Ò¤È¤µ¤¸¤Î¾åÉÊ¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ë°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¥È¥ì¥ó¥Á
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È ¥í¥ó¥°¾æ ¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È¡×\17,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¡¢¥í¥ó¥°¾æ¤È¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¤Î¾åÉÊ¤Ê¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È¡£¥é¥¤¥È¥¥ã¥á¥ë¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤È¡¢¥³¥Ã¥È¥ó ¡ß ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ÎÁÇºà´¶¤¬¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥é¥Ú¥ë¥«¥éー¤ä¥¿¥ÖÉÕ¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¿þ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈËþºÜ¡£T¥·¥ã¥Ä ¡ß ¥¸ー¥ó¥º¤ÎÄêÈÖ¥ë¥Ã¥¯¤Ë±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥°¥Ã¤ÈÉÊÎÉ¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ïµ¡Ç½ÇÉ¡ª ÀöÎý´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥È¥ì¥ó¥Á
¡ÚZARA¡Û¡ÖTRENCH MINIMAL WATER REPELLENT ZW COLLECTION¡×\15,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¡Ç½À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤³¤Î°ìÃå¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£²áÅÙ¤ÊÁõ¾þ¤¬¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥«ー¥¥«¥éー¤¬Ì¥ÎÏ¡£¼çÄ¥¤Î¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤¥é¥Ú¥ë¥«¥éー¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÈæÍã»ÅÍÍ¤¬Âç¿Í¤ÎÀöÎý´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¾®±«¤ËÃ»»þ´Ö¤µ¤é¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÇ¨¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¡×¤°¤È¤¤¤¦Ùû¿å²Ã¹©ÉÕ¤¤Èµ¡Ç½ÀÈ´·²¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥È¥ì¥ó¥Á¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¥ë¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¡ß ÃÈ¤«¤µ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥È¥ì¥ó¥Á
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È ZW COLLECTION¡×\15,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´¨¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤¼¤Ò¤È¤â¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÃæÌÊÆþ¤ê¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥È¥ì¥ó¥Á¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥È¥ì¥ó¥Á¤ËÃÈ¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿Í¥¤ì¤â¤Î¡£¸ª¤Î¥¿¥Ö¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢Ä´Àá²ÄÇ½¤Ê¶¦ÉÛ¥Ù¥ë¥È¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯À°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤âÌ¥ÎÏ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÈæÍã»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥·ー¥ó¤òÌä¤ï¤º¤ËÉý¹¤¯Ãå²ó¤»¤½¤¦¤Ê°ìÃå¤Ç¤¹¡£
·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥·¥çー¥È¾æ¥È¥ì¥ó¥Á
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥·¥çー¥È¾æÙû¿å²Ã¹©¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È ZW¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×\13,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥Ç¥¤¥êー¥È¥ì¥ó¥Á¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥·¥çー¥È¾æ¤¬¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡£Ùû¿å²Ã¹©ÉÕ¤¤Ç¡¢¾®±«¤ÎÆü¤Ë¤âÍê¤ì¤½¤¦¤Ê°ìÃå¡£¥é¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å¤Î½À¤é¤«¤¤¿§Ì£¤È¡¢¥³¥Ã¥È¥óº®ËÂ¤Î¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Î¥Ã¥Á¥É¥é¥Ú¥ë¤ä¸ª¥¿¥Ö¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤âÆ§½±¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥¥ì¥¤¤á¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢ËüÇ½¥¢¥¦¥¿ー¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
writer¡§¾®Âô ÌÄ»Ò