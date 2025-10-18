¸µÆü¸þºä46ßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥ÇÃå¤³¤Ê¤¹ ¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅç¡õ¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡ÈMyM¡É¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¸µÆü¸þºä46¤ÎßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÆü¸þºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤
ßÀ´ß¤Ï¥«¡¼¥¤Î¥â¥Ã¥º¥³¡¼¥È¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¿¹»°Ãæ¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¤È¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ê¤è¤·¤³¡¢¤Þ¤Ò¤ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MyM¡ÊMiyuki / Yoshiko / Mahiru¡Ë¤Î²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÆü¸þºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¢¡ßÀ´ß¤Ò¤è¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥ÇÃå¤³¤Ê¤¹
ßÀ´ß¤Ï¥«¡¼¥¤Î¥â¥Ã¥º¥³¡¼¥È¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¿¹»°Ãæ¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¤È¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ê¤è¤·¤³¡¢¤Þ¤Ò¤ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MyM¡ÊMiyuki / Yoshiko / Mahiru¡Ë¤Î²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û