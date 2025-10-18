¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¾å¤Ç¥¥¹¡©¡ÖÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¬¥Á¡©¡×¥Õ¥¡¥ó¤¶¤ï¤Ä¤¯¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û·»Äï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤â¡¼¤ê¡¼¡Ê¿¹±Ñ¼÷¡Ë¤È¤·¤å¡¼¤È¡Ê¿¹½¥ÅÍ¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·»Äï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¾å¤Ç¥¥¹¡©
¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿2¿Í¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÀèÃ¼¤Ç¤Ï¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤¬¥Ï¥Ã¥È¤Ç¸ý¸µ¤ò±£¤·¡¢¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤òÈäÏª¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥Á¡ª¡©¡×¡ÖÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
