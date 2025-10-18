DXTEENÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¢»Ø¥Ï¡¼¥È¡õ»Øº¹¤·¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä ¸ÄÀÇÉ¥·¥ã¥Ä¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û6¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦DXTEEN¡Ê¥Ç¥£¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤ÎÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ý¥Í½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÅÐ¾ì
¥ì¥Ã¥É¤Î´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿Âçµ×ÊÝ¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï»Ø¥Ï¡¼¥È¤ä»Øº¹¤·¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¢¸ÄÀÇÉ¥³¡¼¥ÇÈäÏª
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
