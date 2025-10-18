¥Þ¥Þ¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°Ç¢ª¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ØÂÎÀª¡Ù¤Ë£²Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÈ¿¶Á¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¸å¤í¤«¤é¸«¤ì¤ë¤ÎºÇ¹â¤À¤Í¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÉ¨¤Î¾å¤Ç°Â¿´¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤³¤³¤¬°ìÈÖÍî¤ÁÃå¤¯¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢28.8Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï2.2Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¥Þ¥Þ¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°Ç¢ª¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ØÂÎÀª¡Ù¡Û
¼ê¤ò¤Î¤Ð¤·¤Æ¤ªÉ¨¤Ë¾è¤ë¤Î²Ä°¦¤¤
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¤Ê¤¢¤ó¤ÎÆü¾ï¤È¤½¤ÎÂ¾¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»°ÌÓÇ¤Î¤¢¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÉ¨¤Î¾å¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¤°¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤òÍÂ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÂÎ²¹¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ò¤¶¥¿¥¤¥à¤Ï¤¢¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡£¤¤Ã¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ù¤Ã¤¿¤ê´Å¤¨¤óË·¤À¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ò¤¶¤Ç¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¡¢¤¢¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ó¤çー¤ó¤È¿¤Ó¤Æ¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤Î¥Ýー¥º¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¤êÆñ¤¤É¨³Ý¤±¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤Ò¤¶¤Ï¤ï¤¿¤·¤Î¤â¤Î¡ª¡×¡Ö²Ä°¦²á¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¤Ê¤¢¤ó¤ÎÆü¾ï¤È¤½¤ÎÂ¾¡×¤Ç¤Ï¡¢»°ÌÓÇ»ÐËå¤Î¤¢¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢Ìþ¤·¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¤Ê¤¢¤ó¤ÎÆü¾ï¤È¤½¤ÎÂ¾¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£