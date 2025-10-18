1014²¯±ßÃË¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÄãÄÂ¶â¤À¡×¡¡°Û¼¡¸µ3È¯¡õ10K¤ËÊÆ°¢Á³¡¢·ÀÌó¶â¤Ë¡Ö°Â¤¤¡×¡Ö¥Ð¡¼¥²¥ó¡×¤ÎÂç¹ç¾§
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ò5-1¤ÇÀ©¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤È°Û¼¡¸µ¤ÎÂç³èÌö¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄãÄÂ¶â¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¡¢ÂçÃ«¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÀèÆ¬¤òÊâ¤«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡£4²ó¤Ë¤ÏÈôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÄ¶ÆÃÂçÃÆ¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÏMVP¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø±¿¤Ó1»î¹ç3È¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤â6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡£2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë·ë¤ó¤À10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1014²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï7²¯¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î7²¯¥É¥ë·ÀÌó¤Ï°Â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾åºÇ¤â¥Ð¡¼¥²¥ó¤Ê·ÀÌó¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë8²¯¥É¥ë¤òÍ×µá¤·¤¿¤é¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¤â¤¦7²¯¥É¥ë¤¢¤²¤í¡×
¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤ÀÄãÄÂ¶â¤À¤È¸À¤¨¤ë¡×
¡Ö7²¯¥É¥ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½½Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂÇ·âÉÔ¿¶¤«¤é¤Î´°Á´Éü³è¡£2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ø¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë