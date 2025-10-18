¤«¡¢²Ä°¦¤¤ーー¥Ã¥Ã¡ª¡ª¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡ÛÍ§Ã£¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë♡¡Ö¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡×
9·î29Æü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤È¡Úgelato pique¡Ê¥¸¥§¥éー¥È ¥Ô¥±¡Ë¡Û¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤â¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡© Âç¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¤ÏÏ¢ÆüÂçÀ¹¶·¤Ç¡¢¸ÂÄê¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÏÁá¤¯¤âÈÎÇä½ªÎ»¤Ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÇ®¶¸¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¡Ö¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡×¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ
¥¸¥§¥é¥Ô¥±¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Üー¥Àー¤ÈÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¥Ô¥±¥Ù¥¢¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥É gelato pique ¥Ù¥¢¥Üー¥Àー ¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¡×¡£Ã¸¤¤¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¤Ï¡¢¥¸¥§¥é¥Ô¥±¤È¥¹¥¿¥Ð¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥éー¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¥¹¥¿¥Ð¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Ô¥±¥Ù¥¢¤ÎÉ½¾ð¤â²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«ー¥É¤ÏÁ´Éô¤Ç2¼ïÎà
¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥«ー¥É gelato pique ¥Ù¥¢ÊÁ¡×¤âº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´¤òÃæ±û¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¥Ô¥±¥Ù¥¢¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Á¥ã¥ó¥¯¥¯¥Ã¥ー¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥Þ¥¥¢ー¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÁíÊÁ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Üー¥ÀーÊÁ¤Î¥«ー¥É¤È¤Ï¿§Ì£¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÁ´¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Î¾Êý¤È¤âÂ·¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤È¥¸¥§¥é¥Ô¥±¤Î¡Ö¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡×¤Ï¤É¤ì¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¤¹¤Ç¤ËÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥É¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤À¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤«¤±¤¿¤é¤È¤Æ¤â¥é¥Ã¥ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤ï¤º¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@j.u_u.n__starbucksÍÍ¡¢@honey2flavorÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë