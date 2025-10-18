¡ØÌîÎÉÇ¡Ù¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀäÂÐNG¹Ô°Ù4¤Ä¡¡»×¤ï¤ÌË¡Î§°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä
1.ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê±Â¤ä¤ê
»ô¤¤¼ç¤Î¤¤¤Ê¤¤Ç¤Ø¤Î±Â¤ä¤ê¤Ï¡¢°ì¸«Á±°Õ¤Î¹Ô°Ù¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµ·×²è¤Ë¹Ô¤¦¤È¶áÎÙ¥È¥é¥Ö¥ë¤ä±ÒÀ¸ÌäÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÇ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÁû²»¤äÊµÇ¢Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¶áÎÙ¤È¤ÎËà»¤¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢±Â¤ä¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤ò°²½¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤Ï±Â¤ä¤ê¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ØÆ³¡¦´«¹ð¡¦Ì¿Îá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ì¿Îá¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾òÎã¤Ç»ô¤¤¼ç¤Î¤¤¤Ê¤¤Ç¤Ø¤Î±Â¤ä¤ê¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Â¤ä¤ê¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤ÏÃÏ°è¤Î¥ëー¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.ÌîÎÉÇ¤Î¶î½ü
ÌîÎÉÇ¤Ï¡Ö°¦¸îÆ°Êª¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶î½ü¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»¦½ý¤äµÔÂÔ¤ÏË¡Î§¤Ç¸·¤·¤¯¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆÇ±Â¤òÍ¿¤¨¤ÆÇ¤ò»¦½ý¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ð¥µ¥ß¡ÊÊá³ÍÍÑ¤Îæ«¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÂç²ø²æ¤òÉé¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¡ÖÆ°Êª¤Î°¦¸îµÚ¤Ó´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊÆ°Êª°¦¸î´ÉÍýË¡¡Ë¡×¤Ë°ãÈ¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÇ±Â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°¦¸îÆ°Êª¤ò¤ß¤À¤ê¤Ë»¦½ý¤·¤¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢5Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï500Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÇ±Â¤ÏÂ¾¿Í¤Î¥Ú¥Ã¥È¤ä»Ò¤É¤â¤Ë¤â´í³²¤òµÚ¤Ü¤¹¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥Ð¥µ¥ß¤Ï¡¢°¦¸îÆ°Êª¤Î»¦½ý¤Ë¤¢¤¿¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÄ»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¡×¤Ë¤è¤ê¸¶Â§»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´í¸±¤ÊÎÄ¶ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢1Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3.ÌµÍý¤Ë¶á¤Å¤¯¡¦¿¨¤ì¤ë
ÌîÎÉÇ¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¡¢°Â°×¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢¿¨¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌîÎÉÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ËÀÜ¶á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶²ÉÝ¿´¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë°Ò³Å¤·¤¿¤ê¡¢ÆÍÁ³³ú¤ó¤À¤ê°ú¤ÃÁß¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
³ú¤Þ¤ì¤¿¤ê°ú¤ÃÁß¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Ä¥ì¥é¾É¤äÇ¤Ò¤Ã¤«¤ÉÂ¤Ê¤É¤Î¿Í½Ã¶¦ÄÌ´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Äñ¹³ÎÏ¤Î¼å¤¤»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÌîÎÉÇ¤Ë¿¨¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º¼ê¤òÀö¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌîÎÉÇ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂ¸¶¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢°¦Ç¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4.Ë½ÎÏÅª¤Ê¹Ô°Ù
ÌîÎÉÇ¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¹Ô°Ù¤ä¤ß¤À¤ê¤Ë½ý¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Æ°Êª¤Î°¦¸îµÚ¤Ó´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊÆ°Êª°¦¸î´ÉÍýË¡¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
Ç¤Ï¡Ö°¦¸îÆ°Êª¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ß¤À¤ê¤Ë»¦½ý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï5Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï500Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë½Å¤¤È³Â§¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÈÂÎ¤Ë³°½ý¤òÀ¸¤¸¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿µÔÂÔ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢1Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ë¤è¤ëÊµÇ¢Èï³²¤äÁû²»¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ´¶¾ðÅª¤ËÇ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÆ»Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÌîÎÉÇ¤Ë´Ø¤ï¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÇ¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë´í³²¤òÍ¿¤¨¡¢Æ°Êª°¦¸î´ÉÍýË¡¤Ê¤É¤ÎË¡Î§°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÀÕÇ¤¤Ê±Â¤ä¤ê¡¢ÆÇ±Â¤ä¥È¥é¥Ð¥µ¥ß¤ò»È¤Ã¤¿°ãË¡¤Ê¶î½ü¡¢ÌµÍý¤ÊÀÜ¿¨¡¢Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿µÔÂÔ¹Ô°Ù¤Ï¡¢½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¥ëー¥ë¤Ë½¾¤¤¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¼«¼£ÂÎ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)