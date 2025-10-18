Ä«µ¯¤³¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç¤ò¡ØÆóÅÙ¿²¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù·ë²Ì¡Ä¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯°¦¤ª¤·¤¤¸÷·Ê¤¬65ËüºÆÀ¸¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥Æ¥¤ÊÄ«¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×
¿²¼¼¤Þ¤Çµ¯¤³¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç¤µ¤ó¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬ÆóÅÙ¿²¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡©²Ä°¦¤¤Ç¤µ¤ó¤È¤Î¹¬¤»¤ÊÄ«¤Î¸÷·Ê¤¬Á¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç65Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤«¡¢¤«¡¢¤«¤ï¤¨¤¨～♡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥Æ¥¤ÊÄ«¤Ê¤Î¤À¡×¡Ö»ä¤âËèÆü¤ª¤à¤Á¤ã¤ó¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤¿ー¤¤¡ª¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§Ä«µ¯¤³¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç¤ò¡ØÆóÅÙ¿²¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù·ë²Ì¡Ä¡Û
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤òµ¯¤³¤·¤Ë
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ømusubiyori¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾å¼ê¤Ç¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤À¤È¤¤¤¦¥Ï¥Á¥ï¥ìÇ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¤È¤Ã¤Æ¤âÁ¢¤Þ¤·¤¤Ä«¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥¢¥ó¥Ã¥¢¥ó¥Ã¡×¤È¤¤¤¦°¦¤é¤·¤¤ÌÄ¤À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿²¼¼¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¡£¿²¼¼¤Þ¤Ç¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤ª¤Ã¤Ï¤Ã¡×¤ÈÄ«¤Î°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆóÅÙ¿²¤Î¤ªÍ¶¤¤
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬°§»¢¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÏ²¼¤Ë½Ð¤ÆÍ¶¤¦¤è¤¦¤ËÌÄ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ºÆ¤Ó¿²¼¼¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ËºÂ¤Ã¤ÆÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£µ¯¤¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤Þ¤Ç¹µ¤¨¤á¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¤òÆóÅÙ¿²¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÉÛÃÄ¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Ä¤³¤ÈÌó20ÉÃ¡Ä¡£¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÎÀ¼¤Ë¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ë¥Ô¥ç¥ó¤È¾è¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÍ¶¤¤¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬Éï¤Ç¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¥´¥í¥´¥í¤È¹¢¤òÌÄ¤é¤·»Ï¤á¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÆóÅÙ¿²¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬µ¯¾²¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥À¥Ã¥·¥å¡ª¤É¤¦¤ä¤é¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿²¼¼¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆóÅÙ¿²¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ª¥à¤µ¤ó¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤à¤Á¤ã¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¼²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¹¬¤»¼Ô～¡ª¡ªÄ«¤«¤é¥ª¥à¤Á¤ã¤ó¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¥´¥í¥´¥í²»¤¬Á¯ÌÀ¤¹¤®¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡Ä♡¡×¡Ö¤´ÈÓ¤Ë¤ÏÃ¯¤â¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Í(¾Ð)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ømusubiyori¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¤È¸åÇÚÇ¥¨ー¥¹¤¯¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥¤¥¬ー¥ë¤ª¤à¤¹¤Ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤´Å¤¨¤óË·»Ñ¤ä¥¢¥ó¥ÃÌÄ¤¤Ê¤É¤â¡¢´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡:YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ömusubiyori¡×¤µ¤Þ
¼¹É®∶¤¯¤ë¤ß
ÊÔ½¸∶¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£