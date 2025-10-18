大人気グラビアアイドルの花井美理（はない・みり）が15日、自身のX（旧ツイッター）で41歳になったことを報告した。



【写真】常に“今が全盛期”41歳になってもグラマラス全開

花井は15日に「本日、41歳になりました！」とつづり、誕生日ケーキを持った自撮り写真を投稿した。この投稿にファンからは「え？41？嘘だろ…」「えー、美里（花井の旧芸名）ちゃんもう四十路！」「ぶっちゃけ今の方が綺麗だ」「数字ってのはもう意味を持ちませんね」と驚きの声が多く寄せられた。



ファンからの祝福の声を受けて「沢山の誕生日お祝いメッセージありがとうございます！」と笑顔の“追い”投稿。41歳になっても健在なグラマラスボディ全開なグラビア写真を添えながら、「まだまだグラビアアイドルとして駆け抜けます！応援よろしくお願いします♡」とコメントし、これからも現役グラビアアイドルとして活動していく意思を示した。



花井は2003年にグラビアデビューした「大ベテラン」グラビアアイドル。今年5月には約20年ぶりとなる書籍での写真集「Legendary」（講談社）を発売し、話題となった。



（よろず～ニュース編集部）