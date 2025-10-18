¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¥é¥¤¥Ö½é¤á¤ÆÃËÀ²Î¼ê¤¬½Ð±é¡õ²Î¾§¡¡¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¢[Alexandros]¤Ë²ñ¾ì´¿´î¡ª¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤é¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
¡¡¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¡Ö6th EVENT The New Frontier¡×½©¸ø±é DAY1¡Ù¤¬18Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£½÷À¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÂçÀª½Ð±é¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¢[Alexandros]¤â½Ð±é¡£¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¥é¥¤¥Ö¤Ç½é¤á¤ÆÃËÀ²Î¼ê¤¬²Î¾§¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤²¤§¡ª¶õ¤ËÈô¤Ö¥¦¥ÞÌ¼À¼Í¥¤¿¤Á¡¡¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·Ç®¾§¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î½Ð±é¼Ô¤ÏMachico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë¡¢µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¡£
¡¡¼Â¶·¤ËÌÀºäÁïÈþ¡Ê¼Â¶·Ìò¡Ë¡¢¥²¥¹¥È¤Ç¹âÌîËãÎ¤²Â¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«Ìò¡Ë¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡Ê¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·Ìò¡Ë¤¬½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿[Alexandros]¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥¦¥ÞÌ¼¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÖShake The World!!¡×¤Ç³«Ëë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤â¤·¤Ä¤Ä²Î¤¤¾å¤²²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡4¶ÊÌÜ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¤¥·¡ÊÌ¾µÁ¡§ÂçÀÐ¾»ÎÉ¡Ë¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ ¿·»þÂå¤ÎÈâ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖReady!! Steady!! Derby!!¡×¤ò¾åºä¡¢Ê¡Åè¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¤¬²Î¾§¡£¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¥é¥¤¥Ö¤ÇÃËÀ²Î¼ê¤¬½Ð±é¤·¡¢²Î¾§¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¡¢Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¤¥·¤Î½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¡¢²Î¾§¸å¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¡Ö¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥½´ã¶À¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡²Î¾§Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ¾ì¤«¤é¡Öµ¢¤ì¡ª¡×¡Ö¥¯¥½¥á¥¬¥Í¡ª¡×¡Öº¹¤»¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«µÔ¥Í¥¿¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ15¶ÊÌÜ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè1¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¤ò[Alexandros]¤¬²Î¾§¡£²Î¤¦Á°¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÀî¾åÍÎÊ¿¤Ï²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ë°ìÊÑ¡£
¡¡²Î¾§¸å¤Ï²ñ¾ì¤Î´¿À¼¤Ë¶Ã¤´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡Á¡ª¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¤Î¹âÌø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¹âÌø¤Î²Î¾§¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²Î¤¤¾å¤²¤¿¸å¡¢¹âÌø¤Ï[Alexandros]¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶³´¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢£DAY1¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M-01. Shake The World!!
Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë¡¢µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë
M-02. UMA Summer
Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë
M-03. Glorious Moment¡ª
ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë
M-04. Ready!! Steady!! Derby!! ¡ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²Î¾§¤¢¤ê
¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·
M-05. AmpReFire
ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë
M-06. »ä¤¬¼çÌò¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë
M-07. ¸Â³¦¤Þ¤Ç Pom Pon¡ª¡ª
¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë
M-08. Unite!!
Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë
M-09. Logue
¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë
M-10. Special Record!
µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë
M-11. transforming
¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢¹âÌîËãÎ¤²Â¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«Ìò¡Ë
M-12. ¡ô¥«¥ï¥¤¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡©
¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë
M-13. Overrunner!
¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë
M-14. ¥½¥·¥Æ¥ß¥ó¥Ê¥Î
Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡Ê¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·Ìò¡Ë
M-15. Ä¶¤¨¤ë ¡ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²Î¾§¤¢¤ê
[Alexandros]
ex. Ä¶¤¨¤ë¡Êfeat.¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡Ë ¡ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²Î¾§¤¢¤ê
[Alexandros] ¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë
M-16. ¡ç
¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë
M-17. ¥æ¥á¥ò¥«¥±¥ë¡ª
º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë
M-18. Never Looking Back
Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌîËãÎ¤²Â¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«Ìò¡Ë
¢¨À¼¤Î¤ß½Ð±é¡§ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯Ìò¡Ë
M-19. Ms. VICTORIA
µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë
M-20. óÕÌÀ¤Ëºé¤¯²Ú
µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë
M-21. BLOW my GALE
µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¡¢¹âÌîËãÎ¤²Â¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«Ìò¡Ë
M-22. NEXT FRONTIER
Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡Ê¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·Ìò¡Ë
M-23. Legend-Changer
¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë
¢¨À¼¤Î¤ß½Ð±é¡§ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯Ìò¡Ë
M-24. ¤á¤Ë¤·¤å¤¢§¥é¥Ã¥·¥å¤Ã¤·¤å¡ª¡¡¡Ê¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë
Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë¡¢µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡Ê¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·Ìò¡Ë
¡Á¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡Á
M-25. STARTING FORCE
Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë
¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë¡¢µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡Ê¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·Ìò¡Ë
M-26. ¤¦¤Þ¤Ô¤ç¤¤ÅÁÀâ
Machico¡Ê¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¹âÌøÃÎÍÕ¡Ê¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Ìò¡Ë¡¢Á°ÅÄÎèÆà¡Ê¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼Ìò¡Ë¡¢ÆÁ°æÀÄ¶õ¡Ê¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼Ìò¡Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¡Ê¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥óÌò¡Ë¡¢ºé¡¹ÌÚÆ·¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬Ìò¡Ë¡¢¼Ä¸¶ÐÒ¡Ê¥«¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¡¢¿·ÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥Õ¥¯¥¥¿¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê¥á¥¸¥í¥É¡¼¥Ù¥ëÌò¡Ë¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡Ê¥Ê¥¤¥¹¥Í¥¤¥Á¥ãÌò¡Ë¡¢º´Çì°Ë¿¥¡Ê¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼Ìò¡Ë¡¢±óÌî¤Ò¤«¤ë¡Ê¥Þ¥Á¥«¥Í¥¿¥ó¥Û¥¤¥¶Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼¥«¥ó¥Ê¡Ê¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÌò¡Ë¡¢Ê¡ÅèÀ²ºÚ¡Ê¥À¥ó¥Ä¥Õ¥ì¡¼¥àÌò¡Ë¡¢µÜ²¼Ááµª¡Ê¥¹¥Æ¥£¥ë¥¤¥ó¥é¥ÖÌò¡Ë¡¢¾®ÅçºÚ¡¹·Ã¡Ê¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÌò¡Ë¡¢º´Æ£¿º²Æ¡Ê¥·¡¼¥¶¥ê¥ªÌò¡Ë¡¢²Â¸¶Ë¨»Þ¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥Á¥Ñ¥ó¥É¥éÌò¡Ë¡¢ÎëÌÚÆüºÚ¡Ê¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ôÌò¡Ë¡¢Ë¾·î¤æ¤ß¤³¡Ê¥«¥ë¥¹¥È¥ó¥é¥¤¥È¥ªÌò¡Ë¡¢ÌîÌÚÁÕ¡Ê¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ëÌò¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡Ê¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼Ìò¡Ë¡¢¿¿Ì¾À¥ÆüÏÂ¡Ê¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹Ìò¡Ë¡¢¾®ÅÄ°É¼ù¡Ê¥«¥ì¥ó¥Ö¡¼¥±¥É¡¼¥ëÌò¡Ë¡¢¾¾ÅÄñ¥¿å¡Ê¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥ÉÌò¡Ë¡¢¹âÌîËãÎ¤²Â¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«Ìò¡Ë¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡Ê¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·Ìò¡Ë
