ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¡¼þ°Ï¤ÏÈ¿ÂÐ¤â¡¡15ºÐ¤Ç¾åµþ¤··ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ï¥±¡Ö´Å¤¯¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê36¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·15ºÐ¤ÇÃ±¿È¾åµþ¤·¤¿ºÝ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç»öÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤Ëµ¤¤µ¤¯¤Ë²óÅú¤·¤¿Ãç¡£¡Ö¾Íè¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²óÅú¡£¡ÖÂçÊÑ¤Ê»þ¤Ã¤Æ»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤ó»ëÌî¤Ã¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é15ºÐ¤Ç¥Ý¥ó¤È¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢15ºÐ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ¹ºê¤«¤é¾åµþ¤·¤¿Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÎ¾¿Æ¤ò´Þ¤á¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¿Æ¤â¤À¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö»ä¤ÏÂç¾æÉ×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤éËÜÅö¤Ë½Ð¤ì¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¡£³§¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ËÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼¡£¤â¤¦°ìÀ¸¤¢¤ë¡£ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤«¤é¤â¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÇã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ò°ìÀ¸¿©¤Ù¤ë¡£Ä«¤´ÈÓ¤Ï¤½¤ì¤È¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ª²Û»Ò¤Ð¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö¾ì¤Ë¤«¤É¹¤¬Íè¤¿»þ¡£¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£