¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ì¡¼¡Û½÷»Ò¤ÏÄëÄÍ»³Âç¤¬10Ï¢¾¡¤Ç½Õ½©Ï¢ÇÆ¡¡ÃË»Ò¤ÏÂç»ºÂç¤¬V²¦¼ê
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÖRIGAVIL¡¡CUP¡¡2025¡×¤Ï18Æü¡¢½÷»Ò1Éô¤¬±àÅÄ³Ø±àÂç³Ø¡¢ÃË»Ò1Éô¤¬¶áµ¦Âç³Ø¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì6»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï¡¢ÌµÇÔ¤ÎÄëÄÍ»³Âç¤¬´ØÂç¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò3¡½1¤ÇÀ©¤·¡¢³«Ëë¤«¤é10Ï¢¾¡¡£ºÇ½ªÆü¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò·è¤á¡¢½Õ½©Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃË»Ò¾å°Ì¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Âç»ºÂç¤¬¶áÂç¤È¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï¡¢¼ó°Ì¤ÎÄëÄÍ»³Âç¤È2°Ì¤Î´ØÂç¤¬ÂÐÀï¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÄëÄÍ»³Âç¤¬»ý¤ÁÁ°¤ÎÇ´¤ê¤È¹¶·âÎÏ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢3¡½1¤Ç¾¡Íø¡£³«Ëë¤«¤é¤Î10Ï¢¾¡¤Ç½Õ½©Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½÷²¦¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Æ£ÅÄ¹¬¸÷´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È»î¹ç¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤âµ¤¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤¯¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¾å°Ì¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Âç»ºÂç¤È¶áÂç¤ÎÌµÇÔÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤ÌÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢Âè1¡¦3¥»¥Ã¥È¤ò¶áÂç¡¢Âè2¡¦4¥»¥Ã¥È¤òÂç»ºÂç¤¬Ã¥¤¤¹ç¤¦ÇòÇ®¤Î»î¹ç¤Ë¡£ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤ò15¡½10¤ÇÀ©¤·¤¿Âç»ºÂç¤¬¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÀï¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢Í¥¾¡¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£