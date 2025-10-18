¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢Éü³è¡È¥¥é¥¥é¥Þ¥¤¥¯¡É¤Ë¡Ö½Å¤¿¤¹¤®¤Æ¤¹¤°¤ä¤á¤Þ¤¹¡×ÎÞ¤Ç¿Ê²½¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¸ì¤ë
²Î¼ê¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê42¡Ë¤¬18Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤ä8·îÈ¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDe¡ÝCODE¡×¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖChaO¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥á¥É¥ì¡¼¤ò´Þ¤àÁ´28¶Ê¤Ç8000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
25Ç¯¤Î¸¶ÅÀ¤È¿Ê²½¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡£¥¥å¡¼¥Ö·¿¤Î¥ê¥Õ¥È¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤éÃè¤Å¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¡ÖCUBE¡×¤ÇËë³«¤±¡£½øÈ×¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤Åìµþ¡ª¡×¤È¤¢¤ª¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥¨¥í¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡É¥À¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËÇÉ¼ê¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¡È¥¥é¥¥é¥Þ¥¤¥¯¡É¤âÉü³è¡£¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥Þ¥¤¥¯½Å¤¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ä¤á¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã½Å¤¿¤¤¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¸¶ÅÀ¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤¿¡£
25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ª¿Ê²½¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖDe¡ÝCODE¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö²õ¤·¤Æ¤ÏºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¡£Ê£¿ô¤Î¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤«¤éºÇ¿·¶Ê¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òAI¤ÇÀ¸À®¤·¤Æ±ÇÁü²½¡£¤µ¤é¤ËÂåÉ½¶Ê¡Ö°¦¤Î¤¦¤¿¡×¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê°áÁõ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥ç¡¼¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
MC¤Ç¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Öº£¤â½½Ê¬¹¬¤»¤À¤±¤É¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥É¡ÊDNA¡Ë¤òËèÇ¯²õ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¯½ñ¤´¹¤¨¤¿¤¤¡×¤È¿Ê²½¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤âÀµ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ç¥³¡¼¥É¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£30¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û