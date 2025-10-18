ÀîºêF¡¢ÂçÎÌ5¥´¡¼¥ë¤ÇÀ¶¿å¤Ë¾¡Íø¤â¸åÈ¾¤Î¼ºÂ®¤ËËþÂ¤»¤º¡Ä¡Ä¡¡Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¡ÖÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤¡£ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ºÅÀ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î»Ø´ø´±Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34ÀáÀ¶¿åÀï¤Î¸å¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÎÇðÀï¤Ç¤Ï1st¥ì¥°¤ò3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿Àîºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2nd¥ì¥°¤Ï1-4¤ÇÇÔÀï¡£2Àï¹ç·×4-5¤ÎµÕÅ¾¤òµö¤¹·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Àá¤ÎÀ¶¿åÀï¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ÊÆþ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢37Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë4ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾AT¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤â¼ºÅÀ¡£2ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤È¡¢»î¹ç¤ÏÀ¶¿å¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë5-3¤ÇÀîºê¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢60Ê¬¤ËGK»³¸ýÎÜ°Ë¤¬PK¤ò»ß¤á¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»î¹çÅ¸³«¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·Â³¤±¤Æ¡ÖÁ°È¾¤ÎºÇ¸å¤Ë¼ºÅÀ¤ò¤·¡¢¤Þ¤¿¸åÈ¾¤ÎºÇ½é¤Ë¤â¼ºÅÀ¤ò¤·¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤¬¤É¤Ã¤Á¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡ÇÔ¤ÏºÇ½é¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÅÀ¤ò¤È¤Ã¤¿²æ¡¹¤¬¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆâÍÆ¡¢Î®¤ì¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ä¼«¿È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤¡£ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ºÅÀ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤«¤é¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤òº£¸å¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿Àîºê»Ø´ø´±¡£º£Àá¤ÏÂçÎÌ5¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
