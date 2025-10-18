¥Ô¥ë¥í¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÇC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Î¿ôÃÍ¤ÏºÇ°¤À¤È¡×
¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÎOB¤È¤·¤Æ2020-21¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê1¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ô¥ë¥í¡£¤·¤«¤·¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï4°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Ô¥ë¥íÂÎÀ©¤Ï1Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ë¥í¤âÅö»þ¿§¡¹¤ÈÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥È¥ë¥³¤Î¥«¥é¥®¥å¥à¥ê¥å¥¯¤Ç¥Ô¥ë¥í¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¹¥é¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ç¥à¤Ï¡¢¥Ô¥ë¥í¤¬¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò³°¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Î¿ôÃÍ¤ÏºÇ°¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥ë¥í¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡×
¡Ö¥Ô¥ë¥í¤Ï¥â¥é¥¿¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Èà¤Ï4-4-2¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤ä¥Ç¥£¥Ð¥é¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ë¥í¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓÅª¤Ë¤ÏÂçËþÂ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¡£¥Ô¥ë¥í¤â¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþÌÌ¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤ËÂç¤¤ÊÍø±×¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¿Ë¤Ë¥Ô¥ë¥í¤¬µÕ¤é¤¦¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£